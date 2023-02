Joaquín desvela en 'El Hormiguero' lo que peor lleva de su mujer, Susana Saborido

El Hormiguero comenzó la semana con la visita de Joaquín Sánchez y de su esposa Susana Saborido, que presentaron La penúltima y me voy, la nueva serie documental de Antena 3 y que nos acerca al lado más personal del popular jugador del Real Betis.

"Tengo ansiedad", le confesó Saborido a Pablo Motos. "Lleva todo el día atacada", añadió el futbolista. Sobre el documental comentaron que "solo pusimos una condición, que fuera de verdad, hay risas, pero también mucha ruina".

💬 “Un documental de verdad”, @joaquinarte y Susana Saborido acaban de estrenar “La penúltima y me voy” #SusanaJoaquínEH pic.twitter.com/GCEQboBi9Y — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 6, 2023

El presentador le preguntó a su invitado: "¿Qué es lo que peor llevas de Susana?". Joaquín se lo pensó, pero le contestó: "Que sea tan friolera. Para dormir lleva calcetines, pijama de franela, media rebeca también de franela, la bata, la sábana, una manta, el nórdico, la manta eléctrica a tope de potencia y el suelo a 30º".

"¡Y todo eso en Sevilla!", exclamó el futbolista. Entre risas, la invitada añadió que "en Rusia me convertiría en una esquimal por el frío. Además, el pijama me lo meto por dentro para no que no ente aire".