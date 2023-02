Xavier Trias presenta su proyecto para volver a estar "orgullosos" de Barcelona

El candidato de Junts a la alcaldía de Barcelona, Xavier Trias, ha presentado esta tarde en la Sala Oriol Martorell del Auditori su proyecto con el objetivo de recuperar la ciudad que "se ilusione con el futuro" y que los ciudadanos vuelvan a estar "orgullosos de Barcelona".

Trias ha comenzado su discurso haciendo un símil entre las orquestas que desafinan y el estado actual de la ciudad: "Barcelona es como una gran orquesta que estos últimos años ha tenido una mala directora y una mala partitura". Y es que, en opinión del exalcalde, la ciudad "no va bien" y ha acusado al equipo de gobierno de "no resolver ni uno solo de los problemas que ya teníamos", al contrario, ha lamentado, "se han generado problemas que antes no estaban y la responsabilidad es de Ada Colau".

Arropado por la presidenta de Junts, Laura Borràs, y el secretario general, Jordi Turull, también han acompañado a Xavier Trias los expresidentes de la Generalitat Jordi Pujol y Artur Mas. Cabe recordar que el exalcalde de Barcelona se definió como "convergente" cuando anunció que se presentaba a la alcaldía y desde el inicio está trabajando para aglutinar en su candidatura a Junts per Catalunya y también a todo el espacio que ocupa la antigua CDC. Por el momento, Xavier Trias se presenta con el proyecto 'Barcelona, Torna Trias' con el color azul característico de Junts pero sin ninguna sigla.

"Otra Barcelona es posible"

El candidato de Junts ha reiterado que los ciudadanos le paran por la calle para pedirle haga posible el cambio en Barcelona y se ha apoyado en diferentes encuestas publicadas en medios de comunicación para defender que una "amplísima mayoría de barceloneses opina que la ciudad ha empeorado en los últimos años" o que "un 30% de la población dice que si pudiera se marcharía a vivir fuera de la ciudad".

Con estas cifras sobre la mesa, Trias ha afirmado que, con su proyecto político,"otra Barcelona es posible. Una Barcelona que se ilusione con el futuro".

Ha explicado que el cambio en la gestión se hará con "con un equipo bien preparado, sólido y con experiencia". Un equipo que, ha dicho, estará liderado por un "alcalde que gobierne desde el rigor y no desde la frivolidad".

Entre las líneas básicas del proyecto que ha presentado esta tarde, Xavier Trias ha defendido un modelo de Barcelona como una "ciudad de oportunidades" y no "una ciudad subvencionada", en clara referencia al actual equipo de gobierno municipal.

Duras críticas ha lanzado también contra lo que ha calificado de "pseudo urbanismo táctico". Ha lamentado Trias que el urbanismo y el diseño hoy en Barcelona es "improvisación, hormigón, colores y pintura y, lo más grave, es fealdad, desigualdad y desorden". Y ha denunciado la "obsesión" de la alcaldesa por eliminar el vehículo privado: "Quiere eliminar los coches y las motos", y "Barcelona es una ciudad de motos. A ver si se les mete en la cabeza" ha lanzado.

El candidato de Junts a la alcaldía de Barcelona ha finalizado su discurso asegurando que en mayo la disputa será entre el modelo Colau o el modelo Trias: "Las elecciones del mes de mayo van a elegir entre dos modelos diferentes. De elegir cara, o elegir cruz", ha zanjado.