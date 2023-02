Alessandro Lequio ha celebrado este lunes la presentación de la fundación Aless Lequio, dedicada a la investigación del cáncer y del sarcoma Ewing. Su exmujer y la madre de su hijo Álex, Ana Obregón, dio el anuncio el pasado viernes en un evento muy emocionante en el que el tertuliano, muy a su pesar, no pudo estar presente.

El colaborador de El programa de Ana Rosa se ha mostrado muy agradecido por la existencia de la fundación y, por ello, no ha querido perder la oportunidad de explicar el porqué de su ausencia el día de la presentación.

"La semana pasada estaba renqueante y el viernes tenía 39 de fiebre y consideré necesario y prudente quedarme en casa. Pensaba que era covid, pero al final no era covid, era un simple trancazo, pero estaba catatónico", ha apuntado.

Asimismo, ha admitido que es difícil para él hablar de su hijo Álex, del que en marzo se cumplirán dos años de su fallecimiento. "Yo no sé hablar de mi hijo, no lo sé hacer y no lo voy a hacer, para eso está Ana que lo hace de maravilla", ha avanzado.

"Cada uno somos como somos. Mi bandera siempre ha sido el silencio y seguirá siendo el silencio", ha señalado, recibiendo el apoyo de la presentadora del programa, Ana Rosa Quintana.

El pasado viernes, Obregón se mostró muy feliz por haber cumplido "el sueño" de su hijo. "Hoy haremos una donación muy importante para la investigación por la vida", contó. "Estoy muy nerviosa. Mira que he hecho 40 años de ruedas de prensa, pero esta es muy importante".