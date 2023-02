Gerard Piqué y Clara Chía reaccionan, entre risas, a su encuentro con la prensa: "Coger una ansiedad es complicado"

El estado de salud de Clara Chía está generando bastantes titulares pues, después de que Mamarazzis, pódcast de Laura Fa y Lorena Vázquez dijeran que había sido atendida en una clínica tras sufrir un ataque de ansiedad, el tío de la joven desmintió esta información en Fiesta. Y, ahora, tanto ella como Gerard Piqué han reaccionado entre risas a las preguntas de la prensa sobre el tema.

La pareja, que ya vivirían juntos, han sido vistos por las cámaras de Europa Press paseando juntos por la calle y cogidos de la mano y, al ver al reportero, ambos se han empezado a reír.

"¿Cómo estás? Que decían que tuviste una ansiedad, ¿cómo te encuentras?", le ha preguntado el periodista a Clara Chía. "¿Una ansiedad? ¿En serio?", ha reaccionado el exfutbolista entre risas. "Un ataque de ansiedad", ha matizado el reportero.

"Coger una ansiedad es complicado", ha argumentado Piqué. "Por favor, de verdad. Hostia...", ha comentado, parece que cansado del seguimiento de la prensa.

Después, la prensa le ha preguntado sobre el cumpleaños de la joven, que, según señalan algunos medios, sería el 7 de febrero. "¿Mañana el cumpleaños? ¿Pero qué te has tomado? ¿Qué cumpleaños?", ha preguntado el exjugador del Barça mientras ella se reía. "No es mañana. Ya sé que es día 7, pero creo que te equivocas. Has estado bien al intentarlo", ha añadido, desmintiendo que este martes sea el cumpleaños de su novia.

Finalmente, la pareja se ha metido en un edificio de oficinas, por lo que el periodista se ha despedido de ellos. "Ha estado divertido, ¿eh, Gerard?", le ha preguntado. "Sí, ha estado muy bien, la verdad. Nos lo hemos pasado bien. Venga, va, hasta luego", ha respondido Piqué.