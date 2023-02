Lluvia, algunas nevadas... y sobre todo mucho frío en toda la Península: España entra de nuevo en el invierno más duro

España vuelve esta semana a lo que se espera del invierno: lluvia y mucho frío. "No estamos en absoluto ante una situación de ola de frío", matizan los expertos, pero los termómetros se desplomarán y las precipitaciones serán muy abundantes en algunas zonas de la Península, según apunta Meteored. En cuanto a las nevadas, se darán en cotas no muy altas, aunque "no serán extraordinarias", añaden.

En los próximos días llegará "una masa de aire polar continental, asociada a una vaguada de evolución retrógada que llegará desde el Mediterráneo. No será extremadamente fría, e incluso se atemperará al deslizarse sobre el mar, pero ayudará a que se vaya humedeciendo en su camino a la Península y Baleares", sostienen los expertos.

La llegada de vientos húmedos del Mediterráneo provocará un temporal marítimo con olas de hasta 4 o 5 metros, ha avanzado Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), quien ha precisado que dichos vientos húmedos -combinados con la inestabilidad atmosférica- darán lugar a nevadas en el este y sur peninsular y en las Baleares.

La nieve caerá en cotas bajas a partir de 300-500 metros en el norte de la península y a unos 500-900 metros en la mitad este de la zona centro y Baleares, ha detallado Del Campo. En este punto, el portavoz ha alertado de que dicha nevadas serán importantes en el entorno del sistema ibérico, sobre todo en Teruel y Castellón, donde podrán acumularse hasta 20 centímetros de nieve en 24 horas complicando la movilidad en vías de comunicación de la zona.

Desde este lunes, en el área mediterránea y en las Baleares habrá chubascos, más intensos en el este del archipiélago y de Cataluña y en la Comunidad Valenciana, y con una cota de nieve que bajará hasta los 300 metros en Cataluña, a 500 metros en Baleares y entorno del sur de Aragón y de la Comunidad Valenciana y a 900 metros en el resto del sureste peninsular.

El martes la situación será "adversa" en el este y en el sur con nieve a partir de unos 300-500 metros en la mitad norte, entre 600-900 metros en puntos del centro y área mediterránea y a 1.000 metros en el sur peninsular y las Baleares. Las nevadas más copiosas se producirán en Los Pirineos, Sierra de Andalucía oriental y oeste de la Región de Murcia, especialmente en el interior de Valencia, de Castellón y en el este Teruel: En estas últimas dos provincias se podrán acumular más de 20 centímetros de nieve en 24 horas, en algunos puntos a partir de unos 600 a 700 metros.

No habrá muchos cambios en toda la semana

Esta jornada será muy fría con heladas generalizadas en el interior del norte y este peninsular pasando en muchos puntos de cuatro o 5 grados bajo cero; Además en las horas centrales del día, no se pasará de 8 grados en buena parte de la mitad norte. El viento será otro componente a tener en cuenta por el importante temporal marítimo en el Mediterráneo, Baleares y en puntos del sur de Cataluña, con olas que podrían subir a los 4-5 metros.

Este ambiente plenamente invernal tendrá continuidad el miércoles con heladas en el interior del norte y este peninsular, aunque durante el día no sobrepasaremos los 10 grados en zonas del interior e incluso cerca del Mediterráneo habrá diurnas entre 5 y 10 grados, inferiores a las normales para la época. Sin embargo, lo más destacable del miércoles será la inestabilidad atmosférica, favorecida por el flujo de vientos del este, con chubascos en Teruel, Comunidad Valenciana, Baleares y también en Andalucía, que se extenderán de forma más débil, a otras zonas del sur y centro del país.

Ese día nevará intensamente en el este de Teruel, interior de las provincias de Valencia y Castellón y hay que señalar que "no se descarta que pueda nevar en el entorno de la ciudad de Madrid" durante la noche del martes y mediodía del miércoles, aunque la probabilidad está en torno al 30 al 40%. El jueves aún persistirá la inestabilidad en zonas de Baleares, Comunidad Valenciana, Región de Murcia y en el entorno del Estrecho.