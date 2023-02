Las autoridades rusas informan de la explosión de un dron a 200 km de Moscú

Las autoridades rusas informaron este lunes de la explosión de un dron en las inmediaciones de la ciudad de Kaluga, a 200 kilómetros al sur de Moscú.

"A las cinco de la madrugada, en un bosque próximo a la ciudad, explotó un dron a la altura de 50 metros", escribió en Telegram el gobernador local, Vladislav Shapsha.

Agregó que el incidente no ha causado daños ni víctimas. No es la primera vez que aparatos no tripulados son detectados en esa región rusa.

El pasado octubre, un dron cayó en un aeródromo militar de Kaluga y otro fue derribado por las defensas antiaéreas rusas. Shapsha indicó en aquella ocasión que el aparato que cayó en el territorio de la instalación militar "llegó, probablemente, desde la frontera".