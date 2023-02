Aritz Aren analiza su paso por el Benidorm Fest: "Voy a cuidar mis palabras para que no hagan daño"

Tras la final del Benidorm Fest, han sido varios de sus protagonistas los que han querido hablar de su paso por el concurso. Aritz Aren es uno de ellos y lo ha hecho para Fiesta.

El pasado domingo, el cantante fue uno de los invitados del programa de las tardes del fin de semana de Telecinco. Lo primero que hizo fue darle la enhorabuena Blanca Paloma por alzarse con la victoria.

"Estoy superorgulloso de que haya ganado ella el Benidorm Fest", comentó sobre su compañera, que actuará en el M&S Bank Arena de Liverpool el próximo 13 de mayo.

Otro tema del que le han preguntado durante la tarde ha sido sobre la opinión que dio respecto a la canción con la que Agoney se presentó al festival: "Yo sé que a él le molestó. Cuando nos vimos en Benidorm no le dije nada en persona sobre esto, pero me dijo que todo bien".

Asimismo, quiso dejar claro que desde el día que salió la entrevista, no tardo "ni un minuto en pedir disculpa" a los artistas de los que habló. "He aprendido que hay que usar otras palabras para que no se puedan sacar de contexto", apuntó.

"No me arrepiento para nada de haber dado mi opinión. Me molestó cómo afectaron, por eso voy a cuidar más mis palabras para que no hagan daño", concluyó Aritz con sus declaraciones.