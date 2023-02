Kit Harington y Rose Leslie se conocieron por primera vez en el rodaje de Juego de Tronos, cuando él interpretaba a Jon Snow y ella a Ygritte. Desde entonces, ambos actores han permanecido unidos y, de hecho, tienen un hijo en común. Aunque, próximamente serán dos.

Y es que, el futuro padre, por partida doble, así lo ha querido anunciar durante su visita a The Tonight Show con Jimmy Fallon. El actor, que se encuentra rodando La Casa del Dragón, no ha podido seguir guardando el secreto y anunciar que su hijo "está a punto de recibir la sorpresa de su vida".

Él y su esposa se conocieron en 2011, aunque no fue hasta 2018 cuando ambos se dieron el sí quiero. Cuatro años después, a principios de 2021, nació su primer hijo. Ahora, el pequeño "está a punto de tener un hermano o una hermana", como Harington ha confesado.

Ante la noticia, Fallon no ha dudado en felicitar emocionado al actor. El presentador del programa no se esperaba tal anuncio, y no ha podido ocultar su sorpresa. "Eso es fantástico, vas a tener un nuevo bebé en la familia, ¿estás nervioso?", ha sido la primera pregunta de Jimmy al actor, a lo que respondió: "Estoy aterrado".

"Con el primer bebé es como caminar sobre nubes y bailar entre campos de margaritas durante nueve meses. Pero esta vez, ves la realidad mucho más rápido. Te vuelves más práctico", ha explicado posteriormente, una vez ambos estaban más calmados.

Además, ha asegurado que no cree que su hijo "haya entendido todavía" lo que significa ser el hermano mayor, aunque ambos padres se esfuerzan por ello: "Estamos intentándolo. Señalamos la tripa de Rose y decimos 'el bebé de mamá' pero luego él se señala su barriga y dice 'Mi bebé'".

Aunque la familia siempre ha intentado mantener alejada su vida pública de la privada, no han podido evitar dar a conocer la noticia.