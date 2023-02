Lola Herrera, al recoger su Menina de Honor 2022: "No entiendo que se vote a Vox, pero no tiene sentido que lo hagan las mujeres"

La actriz vallisoletana Lola Herrera ha manifestado este lunes que sigue sin entender cómo las mujeres votan a Vox, durante un acto en el que ha recibido el Premio Menina de Honor 2022, delante de una imagen de la artista con la frase "por toda una vida siendo ejemplo de mujer luchadora y comprometida".

La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, ha entregado una escultura con forma de menina a la galardonada, quien también ha recibido un ramo de flores de color violeta y ha agradecido la distinción.

Tras la entrega del reconocimiento, Herrera ha expresado que "por lo visto" Vox votó en contra cuando le concedieron la Medalla de Oro de Valladolid porque ella había dicho en prensa que no entendía cómo las mujeres votaban a Vox: "Y sigo sin entenderlo".

"No entiendo que les vote alguien. Respeto las ideas de cada persona, pero no tiene ningún sentido que lo hagan las mujeres. Vox va en contra de lo que todo lo que son los derechos de las mujeres. Es un contrasentido tan grande", ha defendido y, después, ha defendido que la violencia machista "nos afecta a todos".

"No sé qué habría que hacer para conseguir que no se establezca el pánico" en esas mujeres que no son capaces de denunciar porque no pueden, no porque no quieran.

La actriz, de 87 años, ha admitido que en materia de violencia de género se han dado "pasos de gigante", a la vez que ha considerado que son insuficientes porque siguen matando, tras lo que ha calificado de "espantoso" en este sentido el pasado enero y ha subrayado que ya con una sola víctima sería "espantoso".

Ha explicado que ella es nieta de una mujer maltratada de aquellos tiempos, con "palizas monstruosas", y ha confesado que ya de niña a su abuelo no le quería nada.

Ha manifestado que en casa de los obreros, con paredes muy finas, se sabía lo que pasaba y siempre supo que su abuelo maltrataba a su abuela y, cuando se murió y su madre recibió una llamada para comunicar el fallecimiento, la respuesta fue "pues que le entierren".

Lola Herrera ha mostrado su "desprecio absoluto" por esos "verdugos" que están en la sociedad, que están protegidos de alguna manera por parte de la sociedad y ha expresado su rechazo a tratar de ignorar algo que ocurre.

Lola Herrera, "un referentey un estímulo"

La delegada del Gobierno, al entregar la Menina de Honor, ha descrito la trayectoria de la galardonada como "un referente, un estímulo", ha hablado de toda su vida de compromiso para erradicar la violencia machista, y ha dicho que su ejemplo da el aliento que se necesita cada día para seguir trabajando.

En presencia de representantes de la Unidad Familia Mujer (UFAM) de la Policía Nacional y del Equipo Mujer Menor (EMUME) de la Guardia Civil, Virginia Barcones ha recalcado que hay violencia que se ejerce contra las mujeres por el simple hecho de serlo.

Siete de cada diez mujeres víctimas de la violencia machista no denuncian, por lo que es necesario visibilizar que hay Unidades que están aquí para protegerlas y que puedan tener una vida en plena dignidad, lejos de la violencia, ha agregado.

Lola Herrera ha recibido la Menina de Honor 2022, dentro de unas distinciones dirigidas a organismos, instituciones y personas por su labor en la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, un reconocimiento que no pudo recoger en la gala de entrega celebrada el pasado 25 de noviembre en Ávila, por estar convaleciente de una caída.