Maroto propone más Tarjeta Familias, un IBI social y el metrobús gratis para menores de 30

La candidata socialista a la Alcaldía de Madrid y ministra de Turismo, Industria y Comercio, Reyes Maroto, propone un plan de apoyo a las familias para paliar las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania, que incluye metrobús gratuito para los menores de 30 años, poner en marcha de forma efectiva el IBI social y aumentar las Tarjetas Familias.

Desde el mercado municipal de Ventas, Maroto ha instado a que "todas las administraciones pongan su granito de arena" para apoyar a las familias en este contexto económico. La ministra pone en el centro de su propuesta en materia de transportes a los menores de 30 años porque son "los principales usuarios".

La del Metrobús gratuito es una medida pensada para "los niños a la hora de ir a su cole o para los universitarios", y vendría a "complementar lo que ya está haciendo el Gobierno de España" con la gratuidad del transporte.

"Desde el Ayuntamiento tenemos que poner nuestro granito de arena. Vamos a hacer un año de la guerra y el Ayuntamiento no ha planteado ninguna medida de apoyo a las familias para contener estos impactos indeseados. El Ayuntamiento tiene que asumir su responsabilidad", ha declarado la candidata, que se ha definido como "una alcaldesa sensible con los problemas de la gente", de ahí la presentación de este plan " para todas las familias, no solo para las vulnerables".

Si llega a la Alcaldía, Maroto trabajará para que "todas las familias tengan capacidad para llegar a final de mes" en la línea de las medidas que está impulsando el Gobierno central, como esa gratuidad del transporte o "contener los precios de la inflación con bajadas del IVA".

Otra de sus propuestas pasa por "recuperar el IBI social porque este alcalde del PP, José Luis Martínez-Almeida, se ha olvidado de las familias más vulnerables". También suma "incrementar la ayuda que tiene la Tarjeta Familia para que sea compatible con la Renta Mínima de Inserción y el Ingreso Mínimo Vital" dado que "Madrid es una ciudad cara".