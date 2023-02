Kiko Jiménez, emocionado al reflexionar sobre su familia y la ausencia de su padre: "Quiero darle un homenaje público"

Kiko Jiménez ha recuperado su rutina como colaborador tras ser expulsado de Pesadilla en el Paraíso. Tras reencontrarse con su novia, Sofía Suescun, el modelo ha vuelto a acudir al plató del programa para conversar con Sandra Barneda.

En su conversación junto a la presentadora, el de Linares ha querido reflexionar sobre su familia. Si bien Kiko apenas habla de padre, siempre se ha mostrado orgulloso de su buena relación con su madre, Carmina, y sus abuelos. Y es que, como el propio exconcursante ha explicado, "desapareció de su vida" hace ya años.

Sin embargo, tras su paso por el reality, ha tenido el tiempo de poder reflexionar sobre su vida, y sobre las pequeñas cosas que se olvidan por el ritmo frenético al que está sometido: "Cuando paras es cuando valoras las cosas, cosas que das por hecho, pero que la otra persona no lo sabe. Lo bastante para que te coloques debajo de un árbol, te digan coge una palabra, y darle el homenaje que nunca le has dado públicamente. Y decirle lo agradecido que estás de que te haya sacado adelante sola porque no es fácil".

El jiennense ha querido realzar la figura de su madre, quien tuvo que criarle sola, y de sus abuelos por apoyarles siempre. En ese momento, las emociones han superado al televisivo y no ha podido evitar llorar.

Del mismo modo, ha lanzado un mensaje a todos ellos que quieren atacarle utilizando la ausencia de su padre como arma arrojadiza: "A mí cuando se me intenta hacer daño con mi padre, como si yo fuese responsable de lo que él hizo con su vida o mi madre. Mi madre lo que hizo fue separarse de una persona que le hacía daño. Yo intento que no duela porque me duele por ella. Ha dado toda una vida a su hijo, y yo lo único que quiero es que esté orgullosa de que todo ese tiempo y ese esfuerzo haya merecido la pena".

Por último, Kiko Jiménez ha finalizado su discurso agradeciendo a sus abuelos el estar siempre a su lado: "Esa ausencia siempre la ha suplido mi abuelo, tengo una familia que son mis abuelos y mi madre, que han hecho de padre, de madre y de abuelos, y soy feliz".