Gianmarco Onestini cancela sus compromisos laborales por problemas de salud: "Llevo dos días malito"

Gianmarco Onestini empezó a conocerse en España gracias a su participación en diferentes realities como Supervivientes, GH VIP o Secret Story. El italiano ha sabido ganarse el cariño del público. Es tanto así que, a través de sus redes sociales, hace partícipes a sus seguidores de todos los acontecimientos de su vida. Así, este domingo ha revelado en su Instagram que ha tenido que cancelar varios compromisos de trabajo porque no se encuentra bien de salud.

"Chicos tenía dos eventos en Barcelona hoy y mañana, pero llevo dos días malito con fiebre y no podré acudir por problemas de salud", escribió el modelo en sus stories junto a una imagen en la que se veía en el hospital con un gotero.

En la misma instantánea, se adjuntaba otra fotografía de un termómetro que indicaba 40,5 grados para informar que tenía fiebre alta. "Espero estar pronto a tope. Gracias por preocuparos por mí", expresó.

'Story' de Gianmarco Onestini del pasado sábado en el que informa a sus seguidores sobre su estado de salud. INSTAGRAM / @gianmarco.onestini

Tan solo unas horas después, el joven publicó otra instantánea para actualizar a sus seguidores sobre su evolución. "Me estoy medicando diariamente y sigo con fiebre alta", expuso el italiano junto a un emoticono para expresar su preocupación.

No obstante, el modelo espera que, poco a poco, la fiebre baje en los próximos días. De hecho, en la fotografía que compartió, el termómetro, esta vez, marcaba 38,9 grados, por lo que, las décimas van menguando, algo positivo para el italiano.

'Story' de Gianmarco Onestini en que actualiza a sus seguidores sobre su estado de salud. INSTAGRAM / @gianmarco.onestini

"La doctora me ha dicho que estos tipos de gripe durante entre los 7 y los 8 días, con lo cual todavía me queda", prosiguió el exconcursante, quien no pierde la esperanza de reponerse en los días venideros. "Espero volver a sonreír pronto. Gracias por los mensajes que me enviáis", expuso.