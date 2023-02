Karsten Dusse, autor de 'Mindfulness para asesinos': "La corrección política es el mayor de los pecados"

"La primera vez que maté a alguien fue a los cuarenta y dos años, lo cual, si miro en mi entorno laboral actual, es más bien tarde". Así comienza Mindfulness para asesinos (Espasa), un thriller cargado de humor y mindfulness (un movimiento que busca trabajar la mente para lograr atención plena en el aquí y ahora y evitar que nuestra mente divague).

El autor alemán Karsten Dusse ha creado esta novela que, además de divertir y crear la tensión propia del género, contiene en su interior una guía para acercarse al mindfulness. El cóctel funcionó y además de muchos premios, la novela se ha traducido ya a 19 idiomas y acumula más de 2,5 millones de lectores.

¿De donde provino la idea de mezclar conceptos como el asesinato, el humor o el mindfulness?Es algo que salió de forma natural, desde el principio tenía intención de escribir un thriller, con el argumento de un abogado que mata a su cliente porque se siente muy estresado y quiere deshacerse de él. Pero también quería hacerlo creíble, porque nadie va a matar a nadie por estar estresado, por trabajar su nivel de estrés y pensé en el mindfulness, que es algo que yo practico. En la novela el mindfulness no reduce el estrés que produce el cliente, pero sí que reduce el estrés que produce el hecho de asesinar al cliente. Le daba vueltas de una forma racional, porque soy abogado e intentaba resolver los problemas de forma racional, pero a la vez podía ser totalmente absurdo… probé esa mezcla y salió bien.

¿No es la vida de cualquiera un absurdo lleno de contradicciones?Depende de la persona… Muchas vidas públicas, de personas que vemos en la televisión o en los periódicos o revistas tienen vidas muy absurdas, pero la vida como tal no ha cambiado en los últimos 10.000 años, seguimos teniendo las mismas necesidades: comer, calentarnos, que nos quieran… si lo reducimos a esos sentimientos básicos, que en cierto modo eso es el mindfulness, podemos conseguir que muchos problemas desaparezcan.

La novela se burla que esas costumbres absurdas de la vida moderna, como buscar una guardería o depender del móvil, ¿ha sido una terapia conjurar esas cosas?Sí, intentaba observar todas esas cosas y eso sirve un poco como terapia porque si destripas el problema y ves cómo es en realidad, al final te das cuenta de que es mucho más pequeño de lo que pensabas y que te puedes reír de él.

¿El mindfulness y el humor casan bien?El humor y el mindfulness son dos cosas distintas, como las manzanas y las patatas: las dos te sirven para no tener hambre, pero de forma distinta. Con el mindfulness consigues que la cabeza te deje de dar vueltas y con el humor puedes hacer que la cabeza dé vueltas, pero de forma positiva.

"La primera vez que maté fue a los 42 años", comienza diciendo la novela, ¿es una forma radicar de pasar las crisis de los 40?Bueno… es una forma mucho más barata que comprarse un Porche (risas).

Karsten Dusse sostiene su novela 'Mindfulness sobre asesinos'. Jorge París | PREVISIONES 20M

¿Y la abogacía, empasta con el humor? ¿Los jueces alemanes son igual de serios que los españoles?No sé cómo serán los abogados y los jueces españoles, supongo que habrá diferencias con Alemania y supongo que no todos serán iguales entre sí en cada país.

¿Alguna vez fue demasiado gracioso cuando ejercía como abogado?Yo tenía una clienta que fue acusada de difamar a su dentista, por escribir correos electrónicos a sus amigos acusándole de ser un mal profesional Me resultó divertido e hice un escrito al juez de una forma irónica y el juez me dijo al acabar el alegato que esa era mi opinión legal, pero que estaría bien que el alegato no pareciera una comedia de televisión. Así que supongo que es difícil conjugar el humor con el mundo del derecho, pero sí que estuvo bien tener un pensamiento racional, claro y directo como abogado, tener ese lenguaje, esa forma de pensar y esos conocimientos a la hora de crear un libro.

¿Cómo acaba un abogado escribiendo guiones de televisión y una novela?Fue un camino largo lleno de coincidencias. Cuando estaba estudiando derecho gané un premio de un periódico alemán para ser ayudante de cámara en un programa alemán que se grababa en Mallorca. Así que estuve una semana en Mallorca trabajando moviendo cables y así fue como entré en el mundo de la tele. Hice contactos, empecé a escribir para programas de comedia en Alemania, en el equivalente alemán del Saturday Night Live y lo demás vino rodado con los años. En paralelo me convertí en abogado, sin dejar de trabajar para programas de la tele, haciendo guiones cortos para sketches. Pero eso aparecía en pantalla y luego se olvidaba, así que quería hacer algo que durara más y de ahí salió la idea de escribir la primera novela.

La novela está narrada con el protagonista en primera persona ¿es más fácil hacerlo así?Era necesario para el libro, porque se habla mucho de las emociones del personaje principal y quién mejor que él para explicar sus emociones. Tuve ciertos problemas porque tuve que describir cosas que sucedían ajenas a él, pero encontré soluciones creativas para hacerlo.

El protagonista es abogado y practica mindfulness, como usted… pregunta obligada, ¿cuánto hay de biográfico?Por supuesto hay partes de mí mismo en el personaje, pero es como el cocinero y su pizza. Todo lo que hay en la pizza lo pone el cocinero, pero nada del cocinero está en la pizza. No es un libro biográfico, pero por supuesto me inspiro en cosas y en experiencias que yo he visto. Aunque todavía no he matado a ningún cliente, aunque soy joven… (risas).

El libro contiene a la vez un manual de mindfulness, ¿le servirá al lector como un manual real?Sí, es útil para el lector. Lo que me han dicho y me pone muy contento, es que hay psicólogos que lo han leído y que dicen que se puede utilizar como una introducción al tema del mindfulness, porque lo que se dice sobre ese modo de pensar es fidedigno.

En España tendemos a considerar a los alemanes como personas serias, ¿es un tópico?No puedo hablar en términos de ‘los alemanes’ o ‘los españoles’, pero en general sí que hay ciertos prejuicios que quizá sean ciertos y que se basan en experiencias, pero creo que todo depende más de la persona y de las situaciones del día a día y en el cara a cara. Puede haber un abogado alemán muy divertido y alguien que se dedique al entretenimiento en España y que sea un peñazo.

Van a hacer la serie en Netflix, ¿le daba miedo la adaptación? A veces no son muy fieles…No, no tuve miedo, porque de lo contrario no habría vendido los derechos, pero sí que es algo que he tenido que trabajar mentalmente porque yo doy algo y tengo que dejar que se vaya. Me interesa mucho ver como va a salir, cómo lo van a hacer, pero soy consciente de que será algo diferente, distinto. Los libros son mis hijos y la serie de Netflix es la serie de Netflix.

¿Siendo guionista no le costará no intervenir en el rodaje?Dejaré que siga su curso. No tengo ningún papel ni ningún cameo previsto (risas). Sí se pensó hasta qué punto yo participaría en la serie, pero a mí me gusta la vida que tengo, mi trabajo, mis libros y eso era un asunto diferente.

El libro habla de asesinatos, corrupción, evasión de impuestos… ¿el humor sirve para hacernos pasar mejor las cosas malas de la vida?Por supuesto. Las cosas malas van a ocurrir, la vida es así, ojalá que no, pero así es. Si tienes la opción de elegir ver las cosas malas a través del humor, las cosas son más fáciles. Es más complicado si eres la víctima del crimen, claro… (risas), pero si lo ves desde el punto de vista de la gente que comete esos crímenes, ves la parte tan ridícula que tienen dentro de ellos y que no hay que temerles tanto.

En España el debate del humor y lo políticamente correcto está muy abierto, ¿qué opina usted, le limita?La corrección política es el mayor de los pecados del que te puedes reír, porque es una ridiculez. Stefan Raab, que es un conocido personaje del entretenimiento en Alemania, dice que la frase más sincera sobre el humor es que “lo divertido es divertido, y punto”. No hay mucho más que decir. No siento que tenga una espada de Damocles sobre la cabeza por la que pueda o no bromear sobre unas cosas u otras. Hay gente que se reirá con una cosa y gente que no. Eso siempre es así.

¿Hay algo sobre lo que no bromearía?Como alemán hay un tema sobre el que no haría ningún chiste: el Holocausto. Es el único tema sobre el que no bromearía, pero sobre lo demás, sí.

¿Le ayuda ser practicante de mindfulness para escribir?Escribir un guion es un poco como practicar mindfulness. Con el mindfulness ocupas tu mente en el aquí y en el ahora, para que la cabeza no de vueltas con otros temas. Si me concentro en escribir un libro me meto en la celda de mi cabeza y veo todo lo que hay allí, lo siento e incluso puedo oler lo que aparece allí, así que mi mente está ocupada y me libero de cualquier otro tipo de estrés. Eso lamentablemente vuelve cuando salgo de la cena, finanzas, impuestos, enfermedades… eso regresa y tengo que volver a hacer mindfulness de verdad para dejarlo atrás.