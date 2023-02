Rosa López rompe a llorar en directo al volver a ver a su padre en pantalla: "Le querían incluso más que a mí"

Rosa López acudió este domingo a Plan de tarde, donde fue entrevistada por Toñi Moreno. En el programa de La 1 recordaron su exitoso paso por la primera edición de Operación Triunfo y cómo fue después su vida, al salir como ganadora del talent musical.

En esa nueva vida, su padre, Eduardo, fue uno de los grandes protagonistas, tal y como recordaron en el espacio de la cadena pública. Al verlo en pantalla, la artista no podía evitar romperse.

"Todo el mundo le quería, incluso le querían más que a mi", aseguraba Rosa, entre lágrimas tras fundirse en un abrazo con Toñi Moreno. "Tu padre estaría muy orgulloso del artista que eres y de la persona que te has convertido, porque te lo has currado", le decía la presentadora para consolar a la artista.

Entonces, la granadina se deshizo en elogios hacia su progenitor, fallecido en 2008 tras una larga enfermedad. "Era alguien al que le gustaba ayudar y eso es algo que yo también he heredado, porque me dedico a la música para ayudar a la gente", aseguraba.

"Él sabía que la música me ayudaba, que me venía bien, aunque tuviera que sufrir en algunos momentos. Mi padre me traía a la realidad siempre", recordaba la artista.