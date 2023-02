Nuria Roca aclara si le ha sido infiel a Juan del Val y deja una duda en el aire: "Yo no he dicho nada"

Confianza ciega, el programa donde varias parejas ponían a prueba su fidelidad mediante la convivencia con terceras personas, cumple 21 años desde su emisión en las noches de Antena 3.

La Roca revivió este domingo los mejores momentos del icónico programa donde se lanzaba esta recordada pregunta en su inicio: "¿Es usted fiel a su pareja? Quizás es que no le han tentado lo suficiente", lanzaba Francine Gálvez, la maestra de ceremonias de aquel reality.

Una cuestión que los colaboradores trasladaron a la presentadora, Nuria Roca, que mostró pocas dudas en la primera parte, pero alguna más en la segunda.

"Yo soy fiel a mi pareja, a ese señor que hay ahí", respondió la valenciana, señalando a Juan del Val, presente en la mesa. En cuanto a la segunda pregunta, si lo es porque quizás no le han tentado lo suficiente, Nuria dejó un largo silencio antes de levantar suspicacias entre el resto de colaboradores: "¡Uy!", exclamaron estos. "Yo no he dicho nada", aclaró la comunicadora. "Dale una vueltecita a eso", se escuchaba decir de fondo al escritor respecto a lo que acababa de ocurrir en plató.