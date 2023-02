El bulo de que compartiendo este vídeo de una niña estarás contribuyendo para su operación contra el cáncer

“¡Campaña para la cirugía de esta monada! Cada vez que reenvías este video, ella gana 0,10$”. Se está compartiendo de forma masiva esta cadena de WhatsApp, junto a un vídeo en el que se puede observar a una niña en un hospital bailando, y por el que nos habéis consultado a través del chatbot de WhatsApp de Maldita.es (+34 644 229 319).

Pero ni compartiendo este vídeo estaremos contribuyendo a la operación de la niña que aparece en el vídeo, ni las imágenes son actuales. WhatsApp no puede saber qué vídeo se está compartiendo entre usuarios, ni cuantas veces se ha reenviado, ya que funciona con un “cifrado de extremo a extremo”.

Es decir, que "sólo tú y la persona con quien te comuniques puedan leer o escuchar lo que se envía, y que nadie más, ni siquiera WhatsApp, pueda hacerlo", asegura la propia plataforma en su apartado de preguntas frecuentes.

Además, estas imágenes ni siquiera son actuales, y no están grabadas en España. A través de una búsqueda inversa hemos podido encontrar su origen, y este vídeo fue publicado en 2017. La niña que aparece en el vídeo padecía histiocitosis de células de Langerhans (HCL), y estaba ingresada en el Hospital Ribeirão Preto, que está situado en Sao Paulo, en Brasil.

No es la primera vez que se difunden vídeos de este tipo, asegurando que si los compartes estarás contribuyendo a una buena causa. Ya hemos detectado otras campañas similares, como una imagen que aseguraba que por cada 10 personas con las que compartieras esa misma fotografía, WhatsApp dedicaría "1 euro a la investigación contra el cáncer".

En resumen, si te llega este vídeo de una niña bailando en un hospital no vas a recaudar dinero compartiéndolo. WhatsApp no hace un seguimiento de lo que compartes y el vídeo no es actual.