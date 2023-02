Las cinco mentiras que nunca deberías incluir en tu currículum

La primera carta de presentación de un candidato a un empleo es su currículum vitae. Es importante confeccionarlo correctamente, pero tan importante o más es no mentir en él.

Rolf Bax, CMO de Resume.io, explica en un reportaje en el Daily Mail cuáles son las cinco mentiras que jamás deberías incluir en tu currículum: "Mentir una vez sugiere que volverás a mentir", dice el experto.

Inflar tus capacidades

Mejorar tus capacidades para cumplir con la lista de requisitos del trabajo te prepara para un desastre potencial cuando realmente comiences en el puesto, pero también hay otras formas en que esta mentira puede fallar.

La omisión es una forma de mentir y no es difícil para un empleador verificar tu puesto. Y nunca finjas que eras parte del éxito de un equipo si no estabas en ese equipo. Incluso si tu entrevistador no realiza una verificación de antecedentes, se te puede pedir que detalles lo que hiciste. Tu respuesta, incluso tu lenguaje corporal, le dirá al entrevistador que mentiste.

No te inventes cargos

Uno de los títulos de trabajo ficticios más famosos es 'director creativo', popularizado por famosos que han sido contratados por empresas para agregar su fama y sus seguidores a las grandes marcas.

Puedes ser ilustrador, diseñador de producción, dependiente de tienda o redactor publicitario, pero aún no eres una celebridad o un director creativo. El segundo título de fantasía es 'director gerente' si trabajas por cuenta propia, o incluso 'CEO'. Sé auténtico. Si no es un senior o un gerente, tampoco lo agregues.

"Aunque los títulos pueden variar entre empresas, tu entrevistador conoce bien su industria", dijo Bax. "Pueden medir dónde te sientas realmente en la escala según el progreso de tu carrera", explicó Bax.

Datos directamente falsos

Puedes pensar que merecías un salario anual de 100.000 euros en tu último trabajo, pero si no te lo pagaban, no lo digas en tu CV. Es algo fácil de verificar para un empleador. Y sí, la discriminación por edad abunda en muchas industrias, pero si reduces tu edad, tendrás que vivir con eso para siempre.

"¿Qué pasa si te piden que entregues tu pasaporte o DNI para reservar un viaje de negocios? ¿Qué pasa si alguien que te conoce se une a la empresa o es un cliente? ¿Qué pasa si eres tú quien se equivoca?", se pregunta Bax.

"Te pueden despedir por una mentira como esta. Y lo mismo ocurre con cualquier estadística personal en tu solicitud", añade.

Títulos que no tienes

Si dejaste la universidad, no tienes un título. Si no hiciste un MBA, no lo hiciste. Las universidades saben cómo registrar a los estudiantes digitalmente. Destaca las habilidades que aportas al trabajo en lugar de mentir. Si tienes algún premio, participación de equipo, desarrollo profesional o personal, destácalos.

Cubrir las lagunas de tu carrera profesional

"La gente tiene lagunas en sus carreras por varias razones y es posible que te sientas avergonzado por la tuya, pero es peligroso estirar el final de un trabajo para encontrar el comienzo de otro porque es muy fácil que te atrapen", dijo Bax.

"No es raro que te pidan una referencia de un puesto anterior, por ejemplo. Tu mejor opción es admitir ese hueco. Si te tomaste un tiempo libre para formar una familia, cuidar a un ser querido, volver a la escuela o emprender un proyecto independiente, usa tu carta de presentación para explicarlo", dice Bax.

"Si estuviste desempleado por un tiempo, enfatiza lo comprometido que estás para encontrar un trabajo con el que puedas crecer. En última instancia, la honestidad es la mejor política: un adagio simple pero cierto", prosigue el autor.

"Resalta tus fortalezas reales porque estas son las que usarás para brillar en su nuevo trabajo. Conviértelas en algo en lo que tu nuevo empleador confíe y observe", dijo.