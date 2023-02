Nina valora las actuaciones de la final del Benidorm Fest: "Hoy, vocalmente, la cosa no estaba tan fina"

Blanca Paloma se ha hecho con el micrófono de bronce del Benidorm Fest 2023 tras sorprender en la segunda semifinal y repetir su triunfo en la final. Y es que ha sido una edición muy reñida, llena de favoritos, pero también con altibajos, como la propia Nina ha valorado.

Con Agoney, Alice Wonder, Fusa Nocta, Vicco o Karmento como otros de los grandes favoritos, había mucha variedad de votos y posibles ganadores en el horizonte. Por ello, todo dependía de la puesta en escena y la actuación en directo, aspecto que la ganadora bordó.

Y tal fue su propuesta que se ganó el favor del televoto, el voto desmocópico y el jurado, tanto en la segunda semifinal como en la final. Pero, dentro de los ocho miembros del comité profesional, parece que también ha habido acuerdo.

"El voto era individual. Pero ya veis como han ido las votaciones, era muy unánime. Ha sido muy difícil", ha asegurado Nina, presidenta del jurado, en La noche del Benidorm Fest, programa posterior a la gala.

Pero, además, la también cantante ha valorado la calidad general de las actuaciones: "Yo, particularmente, he de decir que hoy, vocalmente, la cosa no estaba tan fina. Pero seguramente lo he notado yo y ya...".

Además, la jueza ha considerado que la dificultad estaba en que cada canción tenía una historia potente detrás. Por ello, ha considerado que "la diferencia la marcaría quien gestionara mejor ese equilibrio entre emoción y control".