La primera semifinal del Benidorm Fest fue un aluvión de talento y música, dejando una gala muy reñida con actuaciones para el recuerdo, incluida la de la presentadora, Mónica Naranjo. Sin embargo, otra cosa que llamó la atención fueron los lapsus de Rodrigo Vázquez, de los cuales se ha reído este sábado en la final.

A pocos minutos de conocerse los votos y, por lo tanto, el representante de España en Eurovisión 2023, los presentadores han hablado con los ocho finalistas. Pero, al hablar con Alice Wonder, el periodista gallego ha querido hablar personalmente con ella y aprovechar para reírse de sus fallos.

Y es que el conductor del programa, durante un momento de la primera gala, llamó a la participante Alice Cooper, que en realidad es la banda de hard rock estadounidense y nombre artístico del vocalista. Por ello, ha querido desquitarse en la final.

"Esta semana he estado escuchando mucho a Stevie Wonder y también a Alice Cooper, pero si me dan a elegir, me quedo con Alice Wonder", le ha dicho a la cantante. "Tú puedes llamarme Roberto o Jorge Javier", ha añadido, nombrando a otros presentadores, que parecen ser Roberto Leal y Jorge Javier Vázquez.

Ya en la primera semifinal se burló de su otro error, pues dijo "abrido" en lugar de abierto. "Abrimos líneas. Ya que están las líneas abiertas, o abridas, se puede decir de las dos formas, dependiendo de si lo quieres decir bien o mal...", se rio.