Letra de 'Quiero arder', de Agoney, participante del Benidorm Fest 2023

España ya tiene su representante para Eurovisión. Blanca Paloma se ha hecho con la victoria en el Benidorm Fest 2023, quedando por encima de Vicco o Fusa Nocta, y, en segunda posición, quedó Agoney.

Partía como uno de los favoritos, y esto se notó ya en la primera semifinal, donde el cantante canario mostró su potencia vocal acompañada de una intensa y enérgica puesta en escena, con referencia a La piedad de Miguel Ángel incluida, provocando que se ganara el favor del jurado y del televoto.

Sin embargo, finalmente se ha quedado con la plata para su tema, Quiero arder, una canción con cuyo significado quiso bromear el intérprete: "Quiero arder porque me han mandado muchas veces al infierno y yo ya me quedo ahí".

Letra de 'Quiero arder'

Atado a tu juego

Yo disparo primero

Alimento mi ego

Sin error, con acierto

Si me miras y no quieres ver lo que tú me obligaste a crea-ar

Siento si yo al provoca-ar

Te hago volver a rezar

Atado a tu juego

Queda lejos el cielo

Un capricho sincero

Está prohibido. ¡Lo quiero!

Lamento la falta de luz, pero ya no me obligo a brillar

Secretos desiertos de aquello que soy

Silencio en la noche que me hace gritar

Ahora que ha vuelto a amanecer

La luz me ayuda a ver

Que aún no me has dejado ser

Ahora que ha vuelto a amanecer

La luz me ayuda a ver

Que en el infierno quiero arder

¡Arde!

¡Arde!

¡Arde!

¡Arde!

Atado a mi juego

Ahora soy lo que quiero

Sigo aquí prisionero

Pero ya no te ruego

Atrapado en la noche, te veo la cara en la oscuridad

Juntos en este lugar

Toca volver a posar

Ahora que ha vuelto a amanecer

La luz me ayuda a ver

Que aún no me has dejado ser

Ahora que ha vuelto a amanecer

La luz me ayuda a ver

Que en el infierno quiero arder

¡Arde!

¡Arde!

¡Arde!

¡Arde!

Atado al juego, siempre disparo primero

La luz me obliga a a ver que sigo en el infierno

Y yo solo quiero arder

Yo solo quiero... ¡Ah!

¡Arde!

¡Arde!

¡Arde!