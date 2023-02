Tirón de orejas de Pablo Motos a Tamara Falcó en pleno directo: "No has hecho los deberes"

La tertulia de actualidad emitida el pasado jueves en El Hormiguero ha tratado entre, otros temas, el plantón del rey de Marruecos, Mohamed VI, a Pedro Sánchez en la cumbre hispano-marroquí de esta semana. Este desplante ha servido como gancho para que los colaboradores del programa se lo llevasen a su terreno personal. "¿A vosotros os han dado alguna vez un plantón de categoría monumental?", quiso saber el presentador, Pablo Motos.

El primer aludido a la pregunta fue Juan del Val, que contó un caso que le pasó tanto a él como a su mujer, Nuria Roca, sentada a su lado en plató.

"En una novela que hicimos Nuria y yo, me dicen de la editorial que vayamos a firmar un viernes por la tarde a un centro comercial. Yo dije: 'Hombre, un viernes por la tarde... A ver si no va a haber mucha gente', pero nos insistieron. Llegamos al centro comercial y hay un cartel gigante con nuestras caras, un cordón de seguridad para las masas, un vigilante por las avalanchas... ¡Nadie! ¡No fue nadie! Fue un momento dramático, porque había dos dependientas, el jefe de la librería dándome conversación... Y la gente pasaba por delante y decía: '¿Esa es Nuria Roca?", comentó entre risas.

Roca, por su parte, añadió que en ese caso fue el centro de "todas las miradas". "Eso fue un plantón en toda regla", han comentado ambos.

La siguiente en hablar sobre plantones era Tamara Falcó, pero la marquesa de Griñón trató de saltarse el turno: "Estoy intentando pensar, pero la verdad es que... No. Cristina, ¿tú?", preguntó entonces a su compañera, la periodista Cristina Pardo, que estaba sentada a su lado.

La artimaña de la hija de Isabel Preysler no convenció a Pablo Motos, que tuvo que salir al paso y darle un toque de atención. "Vamos a ver, Tamara, ¿no hemos dicho antes de la tertulia que os iba a preguntar si os han dado algún plantón? No has hecho los deberes", le ha dicho.

"Yo he hecho los deberes, pero no se me ocurría nada. No siempre se me puede ocurrir algo, Pablo", se ha justificado Falcó, que ha reprochado al presentador por no haberle dado "la enhorabuena por haber dado la tarjeta del Hormiguero que es la primera vez que la doy".

"En mi pequeña carrera televisiva creo que estoy haciendo progresos", ha agregado Tamara Falcó. La facilidad para cambiar de tema ha provocado las risas de sus compañeros. "Te ha dado la vuelta a la tortilla, ¿eh, Pablo?", ha comentado entonces una de las hormigas. "Has salido muy bien del atolladero", ha zanjado Pablo Motos.