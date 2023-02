Ana Obregón carga duramente contra Pedro Sánchez e Irene Montero: "Sois culpables de que los violadores estén en la calle"

En plena tormenta política a raíz de la Ley del 'solo sí es sí', que mantiene enfrentadas a las dos partes del Gobierno de coalición, la presentadora y actriz Ana García Obregón ha recurrido a sus redes sociales para cargar duramente contra el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, por no tomar medidas y presumir de la ley después de que cientos de condenas a agresores sexuales se hayan visto rebajadas en todo el país.

En este sentido, Obregón ha publicado dos mensajes en sus Stories de Instagram donde atiza de manera directa contra ambos dirigentes y pide la dimisión de la ministra de Igualdad.

"¡Qué vergüenza! Irene Montero, vete a la calle con los agresores sexuales que has libertado de prisión. Aún esperamos el perdón a las víctimas y tu prepotencia hace sigas elogiando la ley. ¡Tú no me representas! Pedro Sánchez, hace cuatro meses elogiabas la ley. ¡Sois culpables de que los violadores de niños y mujeres estén en la calle!", ha criticado.

En un segundo mensaje de Instagram, Obregón ha recordado a Sánchez lo que ha supuesto, en la práctica, la aplicación de esta ley. "¿La gran conquista?", ha ironizado la presentadora de las últimas campanadas de TVE. "Pedro Sánchez, ¿320 violadores de niños y mujeres a la calle? Deberías escuchar a los barones socialistas de este país. Te has cargado el socialismo y, de paso, te has cargado a este gran país", le ha reprochado.

Stories de Ana Obregón donde ataca a Pedro Sánchez e Irene Montero. INSTAGRAM

Por último, Ana Obregón también se ha referido a las negociaciones que están llevando a cabo desde distintos ministerios para reformar la ley del 'solo sí es sí' que, en su opinión, llegan "tarde".

"Ahora, meses después, para aseguraros el sillón, queréis corregirla. Tarde. El daño es irreversible", sostiene.