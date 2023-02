¿Qué mensaje queremos llevar a Eurovisión? De esto hablan las canciones del Benidorm Fest

Una de las cosas que más se oye entre la prensa especializada y entre los eurofans estos días a tenor del Benidorm Fest es "esa canción no es para Eurovisión" o "con esa canción no...", o por el contrario, "esa canción es eurovisiva". Como eso en realidad es una lotería y el estilo eurovisivo se ha contradicho en multitud de ocasiones, busquemos otro criterio en el que basarnos a la hora de elegir.

Y es que, cabe recordar, que esta noche compiten en la final del Benidorm Fest Blanca Paloma y Agoney (a priori los que todo el mundo da por favoritos atendiendo a sus resultados en las semifinales), así como Karmento, Megara, Alice Wonder, Fusa Nocta, José Otero y Vicco. Y a pesar de que el sistema de voto sólo pueden entenderlo los matemáticos y las inteligencias artificiales con dificultades, el público tiene un 25% de la decisión en sus manos, además del otro 25% del voto demoscópico, también atribuible a la población española (el otro 50% es para un jurado profesional elegido por RTVE).

Así que, ¿y si analizamos las letras de las canciones y vemos de qué hablan? ¿Qué mensaje queremos llevar a Eurovisión? Sí, vamos a soñar e imaginar que en Eurovisión nos entienden.

La canción de Agoney, Quiero arder, habla del dolor que ha sentido desde que tiene uso de razón a causa de su orientación sexual. Además, recientemente ha entroncado eso con el dolor de los comentarios hirientes que recibe en redes sociales, por ejemplo, de su archienemigo Malbert (un streamer acreditado para asistir al Benidorm Fest). "La luz me ayuda a ver, que en el infierno quiero arder", dice Agoney rebelándose, además de "Arde" unas cuantas veces.

EaEa, de Blanca Paloma, es una declaración de amor en un sentido amplio. Ella lo explicaba así: "Es una transmisión de amor, claramente, y no un amor cualquiera. Es un amor incondicional, ese amor que va más allá de la muerte. Esa declaración se la puedes hacer a un amado muy querido, ¡desde a una criatura hasta cada uno lo que tenga!", dice la cantante, siendo su canción versátil y aplicable lo mismo a un abuelo que al gato. "Mi niño, cuando me muera, que me entierren en la luna y todas las noches te vea", dice la letra.

Karmento habla en Quiero y duelo de muchas cosas... empezando por el hecho de que 'quiero y duelo' es una expresión de La Mancha para referise a algo que quieres y no puedes tener y lo que eso te duele. La propia Karmento explicaba que su canción "cuenta un poco la historia de cómo se ha vivido la música y la cultura en este país". Y también cuenta la historia de Karmento con la música, cómo para ella fue un fogonazo de luz, una llamada y cómo su madre y su padre la apoyaron y acompañaron en el camino de dedicarse a cantar.

"Su madre lo vio muy claro y le dio unas alas, le dio unas alas. Y su padre entre los miedos la acompañaba, la acompañaba. Si tienes que buscar, anda y busca, siempre aquí tendrás tu casa", entona Karmento.

Nochentera, de Vicco, que parce haberse desinflado como favorita, pero vete a saber, explica cómo es el momento en el que te gusta una persona y haces lo que sea para verla. Da "buena vibra, un himno a la felicidad y las ganas de disfrutar de la vida", según la cantante, que quiere que "todo el mundo se olvide de lo malo y se ponga a bailar la noche entera".

"Y me pongo pibón, por si esta noche pasa algo entre tú y yo" o "Tu boquita de fresa, mi mojito de menta, las cosas bonitas al final se encuentran", son algunos de sus versos.

Yo quisiera, de Alice Wonder habla del desasosiego interior de una persona que no entiende el mundo en el que tiene que vivir, que a su vez no la comprende, pero que no tiene más remedio que hacerlo. "Parece que el mensaje es pesimista, pero realmente es positivo, es continuista, se inclina a la fe pese a la incongruencia de la misma vida", explicaba la propia autora. "¿Que más da lo que digan? Si no saben nada de lo que llevo dentro", canta Alice Wonder en su tema.

Fusa Nocta canta Mi familia. Por si el título no lo dejaba claro, habla de su familia. El tema, entre el flamenco y el rap habla de cosas que le han pasado a la propia artista o cosas que mi familia le había dicho. "Cosas que mi abuela me dijo. La canción se fue creando sobre una base de bastante flamenco", decía ella misma. "Pa' mis padres ser orgullo, que presuman de lo suyo y cuando piensen en mí, que sea todo bueno, todo bueno", dice como declaración de intenciones en la letra.

Arcadia es la canción que defiende la banda Megara, que lleva el rock al Benidorm Fest, y hace referencia al concepto mitológico de Arcadia, un lugar utópico donde habitaban muchas criaturas mitológicas. "Pero claro, evidentemente somos un poco dramas. Y también Arcadia tenía esos lugares oscuros. Como nos gusta muchísimo tirar de metáforas, hemos pasado Arcadia a un terreno virtual, un terreno que podría llegar a ser algo futurista. Pero, en realidad, no es tan futurista porque estamos hablando de una historia que podría estar ocurriendo ahora", expresaban en la presentación de la canción. Y es que se definieron como "la mezcla perfecta entre lo siniestro y el algodón de azúcar". "Bienvenido a Arcadia, por favor, elija un modo de juego", invita el tema.

Cerramos esta lista de mensajes con Invierno en Marte, de José Otero. Es una balada al uso, de tono elevado, que habla "sobre todo de cuando te rindes tras saber que has perdido a alguien". "Somos como inviernos en Marte, polos que no pueden tocarse, sin su otra mitad", dice el tema, que nos invita a pensar cómo serán los meses de frío en el planeta rojo. Y eso, en el clima apacible de Benidorm.