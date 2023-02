Miguel Ángel Oliver responde a las palabras de Máximo Huerta: "Creo que te equivocaste"

Después de las diversas declaraciones de Máximo Huerta, ex ministro de Cultura y Deportes, sobre su paso por el Ejecutivo ha llegado la contestación del que fuera secretario de Estado de Comunicación con Pedro Sánchez en la Moncloa, Miguel Ángel Oliver. En el programa En Boca de todos (Cuatro), presentado por Diego Losada, Oliver ha dicho: "Màxim, yo creo que te equivocaste".

Según Oliver, la dimisión de Huerta "tenía todo el sentido", pues Pedro Sánchez se comprometió en El programa de AR en 2016 a "no aceptar a nadie en su Gobierno que tenga dinero offshore o problemas con Hacienda".

Durante su entreviste en el programa de Cuatro, Oliver ha dejado claro que "Máximo sufrió muchísimo, pero creo que sufrimos todos con él porque era una patada en la cara, a los seis días de haber sido nombrado ministro. Yo creo que él debió de pasarlo muy mal".

"No me parece que haya sido elegante"

Sobre sus declaraciones tras la conversación con Pedro Sánchez, Oliver ha recalcado: "No me parece que haya sido elegante y no tenía necesidad de hacerlo". Sobre el contenido de la reunión entre ambos ha puesto en duda el contexto: "es su versión y yo no voy a ponerla en duda, pero no podemos escuchar la versión del presidente del Gobierno", según recoge La Vanguardia.

"Le considero víctima de una circunstancia que considero injusta por las acusaciones de ingeniería fiscal que el propio Máximo ya había solventado antes de ser nombrado ministro", ha recalcado Oliver. Antes de finalizar la entrevista, Oliver ha valorado las declaraciones de Huerta considerando que "está despechado y han pasado cuatro años", aunque reconoce que "se ha rehecho de forma admirable".