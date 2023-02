Tu horóscopo diario: sábado 4 de febrero de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el sábado 4 de febrero de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Comienza el fin de semana de manera relajada e ilusionante para ti, y es que en esta ocasión no solo vas a recibir la influencia benéfica de Júpiter sino también un aspecto muy armonioso de la Luna. Te espera un día de abundantes realizaciones, tanto de ocio como también de trabajo, si fuera el caso. Intuiciones acertadas.

Tauro

El fin de semana llegará para ti con importantes sorpresas en el amor y la vida íntima en general, sucesos inesperados que van a ser para bien, incluso aunque pudieras pensar que es lo contrario. Nuevos y maravillosos estímulos llegarán a tu vida íntima para revitalizarla y devolverte la ilusión perdida. Exaltación del corazón.

Géminis

El destino está interviniendo en tu ayuda, para sacarte de agobios y problemas materiales y mundanos, o hacer que tu mismo encuentres la solución para ello. Te espera un fin de semana muy activo en el que los problemas laborales o financieros van a estar muy presentes en tu pensamiento, pero muy pronto llega la solución.

Cáncer

Tienes que ser fuerte y valiente, porque la guerra que has de ganar no se librará con el mundo exterior sino contigo mismo. Los planetas te protegerán cada vez más de los problemas materiales, laborales y de otro tipo, te abrirán caminos y romperán tus ataduras, pero el mayor enemigo está dentro de ti y tienes que anularle.

Leo

Hoy debes tener precaución porque existe el riesgo de algún posible accidente de carácter doméstico. Urano se encuentra en disonancia con el Sol, tu regente, y podría traerte alguna sorpresa indeseable, aunque se solucionaría. También debes tener precaución con traumatismos y accidentes que puedan afectar a tu persona.

Virgo

Comienza el fin de semana y como suele ser habitual, será muy difícil que tu mente deje de pensar en el trabajo y se relaje, tu alma está siempre junto a tus deberes y responsabilidades y no será nada extraño que te traigas a casa alguna tarea pendiente. Además, hoy no te encontrarás demasiado a gusto con tus seres más queridos.

Libra

El fin de semana te tiene reservadas sorpresas muy agradables, al menos en el día de hoy. Es el momento de poner en marcha alguna iniciativa especialmente deseada por ti, e incluso si hoy tuvieras que trabajar es probable que consigas un éxito que no esperabas o lo esperabas para más adelante. Un día ideal si tuvieras que viajar.

Escorpio

Por fin llega la hora de descansar después de una semana de trabajo agotador, aunque fructífero. Afortunadamente, hoy vas a poder encontrar la relajación y la paz que tanto necesitas junto a tus seres más queridos. Los astros te favorecen no solo en los asuntos materiales y profesionales sino también en los aspectos más personales.

Sagitario

Los éxitos y realizaciones materiales y laborales no pueden aliviarte del todo una secreta melancolía que anida en el fondo de tu corazón, motivada por secretos reveses sentimentales que solo tú conoces. Los demás verán en ti un torbellino de vitalidad y alegría, el alma de la fiesta, pero esa no será la imagen que tienes de ti mismo.

Capricornio

No te acomodes demasiado, aunque las cosas vayan bien y las perspectivas sean buenas. A tu alrededor te asechan enemigos ocultos y secretas envidias que piensan el modo de quitarte aquello que has ido consiguiendo con tus méritos y sudores. No es probable que lo consigan, pero no convendría que te relajes más de lo necesario.

Acuario

Urano, el planeta regente de tu signo Acuario, se hallará en mal estado cósmico y puede llevarte a tomar iniciativas adversas o destructivas, incluso aunque tú pienses que estás haciendo lo correcto. Hoy las cosas tenderán a complicarse e incluso puedes ser algo más vulnerable a los ataques de tus enemigos. Reflexiona antes de actuar.

Piscis

No intentes mostrar fuerza cuando realmente no la tienes, o tienes mucho menos de la que aparentas. No trates de ser lo que no eres porque podrías lamentarlo y provocar que un problema se acabe convirtiendo en otro mucho mayor. Sacarás mucho más si vas por las buenas y tratas de resolver las cosas de forma más diplomática.