Qué ocurre con el dinero de la Lotería o Euromillones no reclamado por su ganador

Aunque no suele ser lo habitual, sí puede ocurrir que un boleto premiado de lotería no haya sido cobrado a tiempo. En el caso de los juegos regulados por Loterías y Apuestas del Estado, como la Lotería Nacional, la Primitiva o el Euromillones, el plazo legal para poder cobrar un boleto premiado es de 90 días naturales (tres meses) a partir del día siguiente al sorteo. La mayor parte de las cantidades no reclamadas suele corresponder a premios menores, pero la cantidad que Hacienda se embolsa cada año por este motivo es millonaria.

En este sentido, la Agencia Tributaria se queda cada año con unos 50 millones de euros en premios de lotería no reclamados, según El Mundo, que cita a fuentes de Hacienda. De ese total, más de 20 millones corresponden a premios sin cobrar del sorteo de Lotería de Navidad, informan desde la web de la administración de Loterías Berenguela de Santiago de Compostela.

Los motivos por los que un premio no es reclamado son muy variados: el boleto se ha extraviado, está muy deteriorado o hay una disputa legal sobre quién es el titular del décimo agraciado.

El olvido puede ser otra razón por la que no se ha cobrado un premio, ya que la mayoría de boletos premiados no reclamados corresponden a reintegros o premios menores. Apenas hay ganadores de un gran premio que no se hayan dado cuenta de su suerte y no hayan cobrado ese boleto.

Por tanto, todo ese dinero que no ha sido reclamado en el plazo establecido va directo a las arcas públicas del Estado, tal y como establece la normativa sobre Loterías en su artículo 22: "El importe de los premios no reclamados quedará a beneficio del Tesoro".

Esto se aplica para todos los juegos regulados en España por Loterías y Apuestas del Estado: Lotería Nacional, La Primitiva, Euromillones, Bonoloto, El Gordo de la Primitiva, La Quiniela, Quinigol, Lototurf y Quíntuple Plus. En el caso de Euromillones, donde son varios países europeos los que participan en este sorteo, si el premio no ha sido reclamado fuera de España, el destino de ese dinero dependerá de la legislación vigente de cada país. Por ejemplo, en Reino Unido, los premios no cobrados se destinan a iniciativas solidarias.

En España, el destino de todo ese montante no reclamado es similar, según indican desde la sociedad estatal a El Mundo: "SELAE retorna una gran parte importante de los beneficios obtenidos, bien directamente a la sociedad, la cultura y el deporte, en forma de convenios y patrocinios dentro de su programa de responsabilidad social corporativa (...) y de forma indirecta abonando dividendos a su accionista, el Estado, quien a su vez los utiliza para fines públicos que tiene encomendados".