Todo lo que debes saber antes de ser canguro canino para sacarte un dinerillo, que no es solo acoger y sacar de paseo al perro de otro

La profesión de canguro canino ha alcanzado cierta fama en los últimos años. Mientras que antes solo se oía hablar de residencias y hoteles caninos, cuando teníamos que irnos de vacaciones o nos surgía un viaje imprevisto, ahora se han puesto de moda aplicaciones como Gudog, Snau o Rover, donde podemos contratar al dog-sitter ideal para nuestro perro.

Pero, ¿qué hay que hacer para convertirse en dog-sitter? Gracias a estas aplicaciones casi cualquier persona puede registrarse y convertirse en canguro canino, aunque hay que cumplir unos básicos mínimos y, si queremos que nos contraten, necesitaremos conocimientos y experiencia en el ámbito del cuidado de perros (no vale solo con ser amante de los animales).

Si adoramos el mundo canino, tenemos unos conocimientos mínimos sobre el cuidado de los mismos y disponemos de tiempo y ganas para convertirnos en dog-sitters, tendremos también que saber a qué nos vamos a enfrentar ya que, la idea de tener a un perro en casa suena muy bien pero... ¿Y si supera nuestras expectativas?

Aunque si pensamos en esta profesión a todos se nos viene a la menta la imagen de un adorable perro paseando a nuestro lado y con quien compartimos el sofá, la realidad es que cada perro tiene una personalidad diferente, los hay mayores y más pequeños, con problemas de conducta, con miedos... En resumen, que no todos van a ser perros bien educados que convivan perfectamente a nuestro lado.

Los retos a los que se enfrenta un canguro canino

Lo primero que debemos tener claro es que un dog-sitter no es lo mismo que un educador canino. Podemos o no tener conocimientos sobre comportamiento canino y la modificación de conductas, pero no necesitaremos hacer un curso de educación canina para convertirnos en un canguro de perros. Eso sí, viene muy bien tener unos conocimientos básicos sobre señales de calma, lenguaje canino y necesidades básicas.

Necesitamos saber (o estar dispuestos a ir aprendiendo sobre la marcha) sobre qué cuidados necesitan los cachorros, los perros adolescentes o los más mayores; sobre cómo y cuando ofrecer premios, cómo colocar un arnés o cuántas veces debemos sacar a los peludos y por cuánto tiempo.

No obstante, tener a un perro desconocido en casa a veces no es fácil, hay muchas situaciones que tenemos que valorar previamente antes de meternos en esta profesión y muchas responsabilidades que asumir:

Los cachorros son grandes demandantes. Si vamos a convertirnos en 'dog-sitters' debemos asumir que muchos de los perros que vendrán a nuestro hogar van a ser cachorros, con todo lo que eso implica. Paseos cortos y abundantes, mucha energía, comportamientos como mordiscos o ladridos... Al fin y al cabo, los cachorros están aprendiendo y no van a estar ya educados, por lo que tendremos que asumir la responsabilidad y tener la paciencia necesaria.

"Mi perro es muy bueno". Pocos son los tutores que te contarán sin pelos en la lengua que sus perros mordisquean todo aquello que ven, ladran cada vez que suena el timbre o que no responden a la llamada. En este punto es importante siempre realizar una quedada previa para conocer al perro y poder preguntar cualquier duda, especialmente si son jóvenes y están aprendiendo.

Perros grandes. Algo que también tenemos que tener en cuenta es el tamaño de los perros. No es lo mismo cuidar de un perrito que puedes coger en brazos en un momento de necesidad a tratar con un Black terrier que sale corriendo y te arrastra detrás. Hay que ser coherente a la hora de aceptar perros en casa y saber cuáles son nuestras capacidades.

Algunos perros están tristes. Especialmente aquellos perros que no se han separado mucho de sus tutores puede pasarlo realmente mal en su primer día en casa de un canguro canino. Es posible que lloriqueen un poco, miren constantemente por la ventana o estén un poco nerviosos. Si lo hemos hecho bien, el perro al menos nos conocerá de la quedada previa a su estancia en casa, pero puede que eso no sea suficiente. Es importante reforzar con premios cuando esté tranquilo, no dejarle solo y que vea que estás ahí para él.

¿Estás dispuesto a que te mordisqueen las zapatillas? Algo a tener claro es que los perros necesitan roer, y puede que la pata de nuestra mesa o nuestras zapatillas le resulte más interesante que los juguetes que ve a diario. En este sentido, es importante que sepamos redirigirles hacia sus 'snacks' dentales o juguetes y premiarles por ello.

Pises y cacas. Como muchas veces tendremos perros muy pequeños en casa, tenemos que asumir que puede que se produzcan escapes, así como si metemos a un ancianito con problemas de retención. Es algo que puede pasar y tenemos que lidiar con ello, por ejemplo, comprando fundas para los sofás o empapadores para el suelo.

En resumen, cuidar de un perro no es una tarea fácil y, por mucho que nos gusten los animales, no debemos dejarnos llevar por esta moda y apuntarnos a este tipo de aplicaciones si no sabemos gestionar situaciones como las mencionadas o no estamos dispuestos a ello.

Si queremos convertirnos en canguros caninos tenemos que tener algo claro: debemos cuidar al peludo que se quede bajo nuestra tutela como si se tratase de nuestro propio perro y siempre siguiendo las indicaciones del tutor.