Fran Rivera niega cualquier "polémica" con su primo Canales Rivera y habla de Kiko: "El día que yo vaya a un programa podréis hablar"

Sálvame desveló hace unos días unos audios de José Antonio Canales Rivera hablando de la mala relación con su primo, Fran Rivera. Ahora, el hijo de Isabel Pantoja se ha pronunciado sobre la supuesta polémica.

"Yo no estoy metido en ninguna polémica", le decía al reportero de la tertulia de Telecinco. No obstante, ha añadido: "El día que yo vaya a un programa y para hablar mal con alguien, podréis hablar".

"Yo me he pasado la vida a torear, a cuidar de mi gente y a trabajar", ha explicado, desvinculándose así de la televisión. Además, ha advertido de que "cada uno es consciente", de sus decisiones. "Debe vender mucho hablar de mí", ha lanzado.

Por otro lado, ha negado una posible reconciliación con su hermano, Kiko Rivera: "A mí me gustaría decir que mi familia está unida, pero cuando no es así no voy a ir mintiendo y engañando. Se ha intentado, pero no ha podido ser".

"Cuando tiene un problema me gustaría que me llamara, no que fuera a televisión", ha reivindicado. "A mí me gusta la gente que tiene sangre en las venas, y él a veces salta con cosas que no debería decir", ha señalado.

"Vaya dos", ha expresado tanto por su primo como por el DJ. "¿Yo vivo de hablar de ellos? Pero ellos sí viven de hablar de mí", ha explicado. Por su parte, ha insistido en que "respeta a todo el mundo" al conocer que Kiko está intentando acercarse de nuevo a su madre.