'The Last of Us' repite el fenómeno musical de 'Stranger Things': 'Long Long Time', de Linda Ronstadt, se viraliza gracias a la serie de HBO

The Last Of Us, la nueva serie de HBO basada en el videojuego, está siendo todo un éxito entre sus espectadores. Una de las razones es su banda sonora, que está recuperando clásicos de la industria musical para traerlos a la actualidad.

El primero fue Never Let Me Down Again, de Depeche Mode. Esta canción sonó en el primer capítulo, consiguiendo con ello conquistar los corazones de todo el que lo vea con la historia de Frank y Bill.

En el tercer capítulo se ha homenajeado a Linda Ronstadt y a su canción Long Long Time, lanzada en 1970. Tras la emisión del capítulo, las reproducciones del tema creciendo un 4,9% en Spotify, según se ha informado en la propia cuenta de Twitter de la plataforma.

Oh, so all our hearts were breaking last night... 🍓 #TheLastOfUs pic.twitter.com/upTiav0MLw — Spotify News (@SpotifyNews) January 30, 2023

"Ah, así que a todos se nos rompió el corazón", bromean en el tuit. Asimismo, la canción ha llegado a TikTok y hasta la propia Ronstadt ha aprovechado este reconocimiento para publicar en sus redes una actuación de ella interpretándola.

Long Long Time aparece hasta en tres ocasiones en el capítulo. "Sabía que la canción necesitaba tocar ciertas cuestiones sobre el anhelo, el dolor y el amor infinitamente no correspondido", cuenta Craig Mazin, uno de los creadores de la serie, a Variety.

Este fenómeno ya ha ocurrido en más series. Lo han hecho Stranger Things con Running Up That Hill de Kate Bush, y Wednesday con Bloody Mary de Lady Gaga.