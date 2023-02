La carta de la víctima de la manada de Manresa: "Tengo que soportar sus miradas, risas y burlas"

Han pasado siete años y la víctima de la manada de Manresa se sigue sintiendo desprotegida y es incapaz de salir sola de casa por miedo a encontrarse a quienes destrozaron su vida. Lo cuenta en una carta donde recuerda la noche de Halloween en la que, con 14 años, cinco hombres la agredieron sexualmente por turnos mientras estaba inconsciente.

Su estado le impidió defenderse. Por ello, el juez consideró que no hubo violencia ni intimidación y solo condenó a los acusados a penas de hasta 12 años de cárcel por abuso sexual y no por agresión, algo que no habría sucedido con la actual ley del 'solo sí es sí'.

Tras el juicio, la Fiscalía pidió elevar esa pena por agresión sexual. Los acusados recurrieron al Tribunal Supremo y, mientras esperan una respuesta, dos de ellos se han fugado, los otros tres siguen en la calle y la víctima tiene que cruzarse con ellos.

De los tres que todavía viven en la localidad, la víctima debe soportar sus miradas, risas y burlas. Han llegado a saltarse la orden de alejamiento y, cada vez que ocurre, ella revive aquel momento sin poder pasar página. Por ese motivo, pide que los acusados y sentenciados entren en la cárcel para poder empezar a vivir tranquila.