Rafa Mora adelanta una posible reconciliación entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja: "Este año habrá un reencuentro"

La familia Pantoja vuelve a estar entre los temas de la prensa del corazón. Mientras Kiko Rivera ha hablado de su estado de salud tras el ictus, Telecinco ha anunciado que Isa Pantoja se someterá a su ya habitual test de inteligencia en el Deluxe. Además, este viernes Rafa Mora se ha pronunciado sobre la actual relación entre Isabel Pantoja y su hijo.

La tonadillera se encuentra en Madrid y, aunque no ha querido pronunciarse con la prensa, el colaborador ha dado algunos detalles en Sálvame. "Yo solo sé que por parte de Kiko hay intención de que las cosas se solucionen y de que haya un acercamiento".

"Sería por el bien de los dos y porque las hijas de Kiko solo tienen una abuela", ha explicado el valenciano. Por otro lado, ha negado que Rivera vaya a acompañarle en la gira. Eso sí, "a lo largo de este año habrá un reencuentro, no solo una conversación telefónica".

"A mí me encantaría, porque sé que Kiko en muchas cosas erró, no en el contenido, sino en las formas", ha explicado. Como amigo del DJ, ha dado más detalles sobre el presunto reencuentro: "Por parte de Kiko no hay condición alguna, él está abierto y dispuesto".

Por su parte, Chelo García-Cortés también ha actualizado su relación con ella: "Yo no soy rencorosa, pero cuando me hacen daño de verdad no quiero volver a tener relación". Ha dedicado estas palabras en Sálvame por el mal gesto de la tonadillera con su mujer, Marta Roca, al no escribirle tras el fallecimiento de su madre.