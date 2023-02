Kiko Matamoros explota contra 'Sálvame' por alimentar los rumores de la infidelidad de su pareja: "Que se aporten pruebas en el juzgado"

Un día más, Sálvame ha comenzado con el tema de la presunta infidelidad de Marta López Álamo a Kiko Matamoros. No obstante, esta vez el colaborador en el punto de mira ha estallado contra el programa por la explotación de los rumores que dañan a la pareja.

Después de mostrar un vídeo del adelanto sobre las informaciones de la presunta deslealtad, Matamoros se ha dirigido al propio equipo del formato: "Por la sala de los ciervos habrá pasado la puta madre de quien ha escrito este texto". "Estoy hasta las narices de especulaciones, de bulos y de gilipolleces", ha dejado claro.

"Es todo un puñetero delirio y me parece una canallada que se haya especulado con esto", ha manifestado. "Hay mucha gente que quiere hacer daño y, de alguna forma, lo ha conseguido moral y, posiblemente, económicamente", ha añadido.

Por esta misma línea, ha señalado a Sálvame: "Sé que es un programa de televisión, pero tiene muchas sentencias en contra". Y precisamente ha dejado caer que Marta podría denunciar al programa: "No voy a impedirle que tome las medidas que considere oportunas".

"Que se aporten las pruebas y luego que se lleven a los juzgados", ha pedido el colaborador. Además, ha expresado su enfado con Mediaset: "Me han ofrecido ir al Deluxe y un polígrafo, pero no voy a participar más en este aquelarre".

"No voy a poner en juego la lealtad de mi pareja ni la voy a exponer a ningún daño más", ha insistido, enfadado. "Entre Marta y yo no hay ningún secreto".

"Entiendo en dolor de Kiko, pero me he sentido absolutamente sola porque no parece que yo haya puesto en interrogante la información de la infidelidad", ha manifestado, por su parte, María Patiño. "Dije que era un rumor de mierda, y me veo en esta situación", ha dicho con la voz temblorosa, asegurando que nadie la ha defendido.