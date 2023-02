El cine familiar gratuito vuelve a Móstoles este fin de semana con 'Spider-Man: No Way Home'

El Ayuntamiento de Móstoles, a través de la Concejalía de Cultura, ha vuelto a poner en marcha su programa "Proyecta Cine en Familia", el cual ofrece funciones gratuitas todos los fines de semana en distintos puntos de la ciudad, según ha informado la Concejalía en un comunicado.

Spider-Man: No Way Home ha sido el largometraje elegido para proyectarse los días 4 y 5 de febrero, en el cual nuestro amigo, vecino y amigo es desenmascarado y, por tanto, ya no es capaz de separar su vida normal de los enormes peligros que conlleva ser un superhéroe. Además, todo se complica cuando pide ayuda al Doctor Strange, ya que los riesgos a los que debe enfrentarse son aún mayores.

El siguiente fin de semana, los días 11 y 12, se proyectará la película de Disney Encanto, que cuenta la historia de la familia Madrigal, quienes viven escondidos en las montañas de Colombia en una casa con poderes mágicos. Todos los miembros de la familia cuentan con un don especial excepto Mirabel, quien tras descubrir que la magia de la familia se encuentra en peligro hace todo lo que tiene en sus manos para salvarla.

El bebé jefazo: Negocios de familia será proyectada los días 18 y 19 de febrero. En esta comedia, los hermanos Templeton se han convertido en adultos y se han alejado uno del otro, pero un nuevo jefe bebé los unirá nuevamente e inspirará un nuevo negocio familiar.

El último largometraje que se proyectará será El viaje del Arlo, concretamente, los días 25 y 26 de febrero. La película ofrece una perspectiva sobre lo que hubiera sucedido si el asteroide que destruyó los dinosaurios hubiese esquivado la Tierra y estos siguieran con vida. En esta comedia animada un humano se hace amigo de un dinosaurio llamado Arlo que aprenderá a enfrentarse a sus miedos y descubrirá todo de lo que es capaz.

Las películas de los sábados se proyectarán a las 18.00 horas en el Centro Sociocultural El Soto. Por su parte, las películas de los domingos se podrán disfrutar a las 12.00 horas en el Centro Norte Universidad y también a las 18.00 horas en el Centro Sociocultural Joan Miró. Las entradas serán gratuitas y el acceso se permitirá hasta completar el aforo.