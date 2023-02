La polémica ha rodeado, desde siempre, al influencer Naim Darrechi que, a través de sus redes sociales, lanzaba mensajes a sus más de 28 millones de seguidores en TikTok. Así, el joven mostró su posición negacionista durante la pandemia de la Covid-19, comentando que no iba a ponerse ninguna vacuna contra el virus, dijo que se iba a cambiar el género porque se sentía mujer o aseguró que decía a las chicas que era estéril para poder practicar sexo sin condón.

Pero también ha sido relacionado con algunos problemas judiciales. Este viernes, En boca de todos ha revelado que el influencer, que estaba en busca y captura tras no presentarse al juicio por atentado y lesiones a la autoridad, ha sido condenado a seis meses de prisión y al pago de una multa de 180 euros por haber agredido a un policía. El acusado, mediante videollamada, ha reconocido los hechos en el juicio, ha aceptado el pago y ha indemnizado al agente con 350 euros.

Aun así, Darrechi no irá a la cárcel, pues la Fiscalía y su abogado han acordado suspender el ingreso, pero la jueza le ha advertido al joven de 20 años que, si no paga la multa, se ordenará su ingreso.

El incidente por el que se ha condenado a Darrechi sucedió durante la pandemia en la plaza Drassana de Palma de Mallorca. Cuando todos estaban en casa para evitar la propagación del coronavirus, el influencer decidió organizar un botellón en plena calle. En ese momento se produjo la supuesta agresión al agente, pero Naim decidió que no iba a presentarse a declarar y optó por marcharse a México.

Desde el plató del programa de Cuatro, el psiquiatra José Miguel Gaona ha destacado que Darrechi influye en millones de jóvenes en todo el mundo, que le toman como ejemplo. Por su parte, Nacho Abad ha cuestionado lo sucedido: "¿Cómo es posible que, si una jueza de Palma de Mallorca le pone en busca y captura, él vuele a México?".

"Seguramente, se marcharía antes de que esa orden de busca y captura estuviera vigente", ha respondido el policía Carlos Segarra. "A mí todo esto me huele a chamusquina. Él sabe perfectamente que la pena que le iban a imponer era esta porque lo habría consultado con un abogado. Entonces, que se escape a México, que tenga millones de seguidores, que no acuda a la primera citación judicial y que ahora acepte la pena mediante un juicio por videoconferencia, me huele a que él estaba pretendiendo precisamente esto, que estemos hablando de él, ahora, en este programa".

"La jueza le dice: 'Si pagas los 180 euros revoco la orden'; y él dice: 'Tranquila, que lo voy a pagar'. Evidentemente, 180 euros los puede asumir", ha sentenciado Carlos Segarra, que no se ha mostrado dispuesto a continuar hablando del influencer.