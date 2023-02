Tamara Falcó retrasa su boda con Íñigo Onieva: "Han decidido posponer el enlace por un problema de logística"

La reconciliación de Tamara Falcó e Íñigo Onieva se convirtió en una de las noticias bomba del final de 2022, cuando ambos fueron captados acudiendo juntos a la tradicional misa del gallo celebrada en la noche del 24 de diciembre. Así, la pareja confirmó que habían decidido retomar su relación y que, además, seguían adelante con sus planes de boda.

El enlace, en un primer momento, mantendría la fecha anunciada, por lo que la pareja se convertiría en marido y mujer el 17 de junio de 2023. Sin embargo, este viernes, Leticia Requejo ha anunciado, en exclusiva, que Falcó y Onieva habrían decidido retrasar la celebración.

"Tamara Falcó e Íñigo Onieva no se casan... el 17 de junio. Por supuesto que hay boda, pero la pareja ha decidido posponer el enlace al 8 de julio, es decir, tres semanas después", ha comentado la periodista que, además, ha apuntado la razón del cambio: "Lo que ellos comentan a su círculo más cercano es que sería por un problema de logística".

Requejo ha recalcado que se trata de una información confirmada por Onieva, que actualmente se encuentra en Doha, a través del famoso chat de amigos. Por su parte, tanto Cristina Tárrega como Isabel Rábago han destacado que los problemas de logística podrían tener que ver con la venta de la exclusiva del enlace.

"La fecha que Onieva pidió en abril del año pasado para la Iglesia de Santa Bárbara no la han anulado. Lo raro es que ellos todavía no están confirmando dónde va a ser esa boda", ha agregado Requejo.

Respecto a los rumores de embarazo de Tamara Falcó, desmentidos por la marquesa, Patricia Pardo ha apuntado: "Me parece tan vergonzoso y humillante que una mujer tenga que decir si está o no embarazada. Es como si te llaman por teléfono y te preguntan si te ha venido la regla. Es lo mismo. Me parece una humillación tener que contestar a una pregunta así".