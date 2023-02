Albert Barranco y Tania Déniz protagonizan una noche de amor en 'Pesadilla en el Paraíso': "Había mucha tensión"

La relación que Albert Barranco y Tania Déniz tienen fuera ha llegado a su punto mal alto en Pesadilla en el Paraíso. Y es que ambos vivieron una noche llena de pasión en el reality.

Gracias a Silvina, quien ha ofrecido su cama para que la pareja pudiera tener una noche a solas, ambos han podido tener un fogoso encuentro sexual. Con velas, perfume, todas las comodidades posibles de mano de su compañera, la pareja volvió a reencontrarse, y no pudieron evitar que la cosa llegara a más.

El catalán, junto con Maite Galdeano, visitó la granja para quedarse unos días cerca de su pareja. Algo que a Tania Déniz le encantó. Y, prueba de ello es la noche que vivieron. Y es que, aunque apenas llevan unos meses juntos, el amor que ambos se tienen es más que evidente.

"Yo me enamoré de ti muy pronto. Nunca pensé que me fuese a enamorar de ti. Quise salir corriendo porque no era normal en mí eso y me enamoré. Espero que te vengas conmigo a vivir pronto", fueron las palabras del influencer a la concursante del programa, que no puedo evitar sonreír. Aunque, lo cierto es que no llegó a responder a su propuesta.

Todo esto no hubiera sido posible de no ser por la solidaridad de Silvina. A pesar de los encontronazos que ambas concursantes han tenido a lo largo de la convivencia, no dudó en proporcionarles una mayor intimidad. Esta ofrenda de paz será inolvidable para la pareja, quienes no han dudado en agradecérselo con un fuerte abrazo.

Cuando los dos protagonistas han visto las grabaciones de la noche, no han podido evitar morirse de la vergüenza. Tapándose la boca, con la mirada baja y una risa nerviosa, ambos han descubierto lo que los espectadores ya habían podido ver. "Lo siento, suegra, pero había mucha tensión", intentó justificarse Tania en la gala.