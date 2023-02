La bofetada que un hombre propinó a su pareja cuando esta se encontraba en un vídeo en directo en TikTok junto a otros tres jóvenes se ha convertido en uno de los temas más comentados en los últimos días. Después de que la pareja asegurase que todo había sido parte de un show para "ganar dinero y seguidores", los usuarios animaron a la mujer a denunciar al hombre.

Sin embargo, la pareja acudió a una comisaría de Soria para denunciar estar sufriendo amenazas e insultos a través de las redes sociales. En ese momento, el hombre fue detenido acusado de los presuntos malos tratos, aunque fue puesto en libertad poco después. Por su parte, ella aseguró que no estaba siendo víctima de violencia de género, aunque también reconoció que el hombre le había dado "solo dos palizas".

Pese a esto, los matinales informativos siguen tratando de visibilizar que este es un caso claro de violencia de género. Así, este viernes, Espejo Público ha contactado en directo con Sergio Astorga, amigo de Simona, quien ha reconocido que, en varias ocasiones, ha tratado de hablar con la mujer para convencerla de que debe salir de esa relación tormentosa.

"Me sorprendió mucho porque es una persona que yo no pensaba que era de esa manera", ha comentado Sergio. "Ella me dijo que eso era parte de un show, que su marido nunca le había puesto la mano encima y luego dijo que le había dado dos palizas".

"Muchas veces yo hablaba con ella por privado y decíamos de conectarnos, pero ella nunca me había contado que él le había puesto la mano encima", ha agregado Sergio que, además, ha apuntado que, durante las conexiones, Simona miraba constantemente a su alrededor para comprobar que alguien no estuviera mirándola.

"El problema es la escalada de la violencia y la normalización, que es peligrosísimo. Yo lo veo muchísimo en jóvenes que, además, siete de cada diez personas, han tenido abusos psicológicos y el problema es que esto es un ciclo de violencia", ha destacado la psicóloga Lara Ferreiro.

De la misma manera, el matinal ha contactado en directo con Marisa Marroquí, experta en violencia de género: "Esto muestra claramente la situación de violencia que está viviendo la joven. Lo que se enmarca es prácticamente de libro en un caso de mujer maltratada precisamente por esa negación de los hechos".

Finalmente, la abogada Teresa Bueyes ha preguntado a Sergio si le habían llamado del juzgado para declarar, a lo que el joven ha dicho que no. Además, el joven ha agregado que tampoco se ha personado allí voluntariamente: "No me quiero meter en líos ni que esto me traiga problemas a mí. Si hace falta, yo voy".

Ante esto, Bueyes ha apuntado: "Es que hace falta que vayas y que hagas un escrito a la Fiscalía diciendo que has sido testigo de estos hechos porque tú no te vas a meter en ningún lío, pero la pobre chica, a lo mejor, dentro de unos años no lo puede contar".

Por su parte, Lara Ferreiro ha apuntado la necesidad de intentar convencer a Simona para que se ponga en contacto con el 016: "Hay que intentar que la red social que tiene la empuje para que pida ayuda y frenar esta escalada de violencia".