Cada vez está más cerca el momento en el que conozcamos al artista que representará a España en Liverpool. Tras la celebración de la segunda semifinal del Benidorm Fest, solo queda la final del sábado por vivir, gala que presentará, de nuevo, Mónica Naranjo. Sin embargo, aunque esté conduciendo la preselección, la cantante siempre ha dicho que no iría a Eurovisión.

Junto a Inés Hernand y Rodrigo Vázquez, la intérprete de Sobreviviré está presentando esta edición del programa, incluida la segunda gala en la que Blanca Paloma, Vicco, Karmento y José Otero se han clasificado y se han unido a Agoney, Alice Wonder, Fusa Nocta y Megara como finalistas.

La votación ha estado muy reñida, lo cual ha provocado que se dieran unos votos con los que parece que algunos de los presentes no estaban de acuerdo. Y es que el jurado otorgó 47 puntos a Karmento, colocándola en sexta posición, algo que provocó los abucheos del público del plató.

La polémica por los votos ya parece ser algo que acompaña al Benidorm Fest, pues fue algo que protagonizó la edición del 2022. Por ello, la propia Mónica Naranjo lanzó un alegato en la primera semifinal.

"Porque estamos celebrando la diversidad musical, pero también la diversidad de opiniones, os pido respeto y cariño. Aquí y en redes. Tanto para los artistas como para los que van a emitir su opinión. Recordad: la música nació libre, no la ensuciemos", declaró mirando a cámara.

Del mismo modo lo ha vuelto a hacer tras esta segunda gala, en La noche del Benidorm Fest, programa posterior a la semifinal. "Ha estado muy justo. Esta final va a estar reñida", ha opinado la presentadora. "Como al final no salga quien se supone que quiere la gente, verás. Tenemos que buscar un plan B", ha bromeado.

"Os pido, de corazón, que por favor no seáis ansiosas. Que sois muy ansiosas y que, cuando no sale el artista que queréis, la liais muy gorda. Y aquí estamos para amar la música", ha declarado.

Además, le han preguntado si ella se presentaría a Eurovisión, algo que ella ha negado, como en muchas otras ocasiones. "Tú sabes lo que te digo", le ha dicho a Soraya Arnelas, quien representó a España en 2009. "Ellos son unos fuera de serie. Están acostumbrados a la presión mediática".

"Con los años me he vuelto una persona muy práctica", ha defendido, en referencia a no querer meterse en controversias y complicaciones yendo a Eurovisión. "¿Me apetece esta aventura? No, porque no estoy mal de la cabeza".