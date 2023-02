Tu horóscopo diario: viernes 3 de febrero de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el viernes 3 de febrero de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Ayudas providenciales o golpes de suerte que llegan cuando más se los necesita, este será para ti el acontecimiento principal en el día de hoy, relacionado con algún peligro o algún problema procedente del entorno laboral. A veces la suerte aparece en forma de cosas buenas, pero otras veces nos libra de peligros y asechanzas.

Tauro

Desconfianza en el amor que no tiene razón de ser o es muy exagerada. Te surgirá un problema de celos con tu pareja, algo a lo que le vas a dar demasiada importancia, que te podría amargar el día de hoy y hasta incluso comprometer la relación. Una cosa es que te moleste algo y otra que realmente hayas sufrido una traición.

Géminis

Tendencia a tomarte todo muy a pecho, a emplear demasiada fuerza y pasión para conseguir objetivos que en el fondo son de poca importancia. En realidad hoy no tendrás un mal día, pero tampoco te encontrarás bien; lo que consigas te podría saber a poco. Tienes que calmarte, con nervios y estrés no llegarás a conseguir nada.

Cáncer

Por fin un día de paz, especialmente en su segunda mitad, la mente poco a poco se va a ir serenando y finalmente el alma va a poder descansar en paz. Todavía por la mañana tendrás algunos altibajos o momentos de melancolía, pero ya por la tarde vas a encontrar de nuevo el camino hacia la armonía. Por lo demás, será un buen día.

Leo

Ten cuidado con los gastos, el dinero se te podría ir de las manos casi sin que te des cuenta. Es verdad que siempre tienes gran suerte, y ahora incluso más, pero no debes tentar al destino porque en estos momentos salir de las dificultades te puede costar más de lo que crees. Si tienes que hacer un gran gasto debes pensarlo dos veces.

Virgo

A menudo te sientes atado o acorralado, te duele saber que podrías dar mucho más y sientes que solo tiran de ti para tareas pequeñas o subalternas. Este sentimiento va a predominar en ti a lo largo del día de hoy, pero solo es una visión parcial de las cosas y quienes te rodean saben muy bien lo que vales, aunque nunca te lo digan.

Libra

Hoy será un día de suerte para ti en relación con el dinero u otros asuntos materiales. Éxitos en el trabajo o los negocios que no vienes por un golpe de suerte, sino que son la consecuencia de largos esfuerzos desde hace bastante tiempo. Ahora llega al fin el momento de recoger frutos. También podría llegarte un dinero inesperado.

Escorpio

No debes rechazar una ayuda, o una amistad, que te ofrecen con afecto sincero y sin ninguna segunda intención. A menudo tu exceso de suspicacia puede hacer que te cierres la puerta a cosas buenas o incluso que hagas daño a personas que solo quieren hacerte bien, y hoy podría sucederte algo así. Tendrás un día de mucha tensión.

Sagitario

Hoy no te vas a aburrir, será un día de sorpresas tanto en el trabajo como en tu vida privada, y por fortuna de sorpresas para bien, o que te sacarán de tu rutina para llevarte a un ambiente más feliz o más mágico. Novedades que van a enriquecer tu vida o a devolverte la ilusión, y aparte de eso en general va a ser un día de suerte.

Capricornio

Te encuentras entre las personalidades más frías y realistas del zodiaco, pero en lo más profundo de tu ser también eres muy sensible, más de lo que parece. Y precisamente hoy los sentimientos y los sueños serán más importantes de lo habitual para ti e incluso te dominarán aunque tú no lo quieras, y por fortuna no será para mal.

Acuario

Hoy será un buen día para hacer negocios y papeleos en general, para firmar contratos y otro tipo de documentos, la suerte te acompañará en este tipo de asuntos y las cosas saldrán como tú deseas. Si tienes que enfrentarte a algún juicio tienes muchas posibilidades de tener éxito. El destino está interviniendo para hacerte justicia.

Piscis

Hoy debes poner un especial cuidado para evitar ser víctima de algún robo o alguna estafa. La suerte va a estar mezclada con el peligro, alguien puede proponerte un negocio redondo y maravilloso aunque en realidad lo que esa persona está buscando es engañarte o aprovecharse de ti. Debes tener cuidado, desconfía de lo bueno.