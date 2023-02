María Patiño y Belén Esteban se enfrentan a Pipi Estrada por ponerlas en duda en 'Sálvame': "No des clases de periodismo"

Sálvame ha dado más información de la posible infidelidad de Marta López Álamo a Kiko Matamoros. Precisamente ha sido María Patiño quien ha vuelto de sus vacaciones con nuevos datos y ha convencido a Belén Esteban para desvelar más detalles. Y por este motivo han acabado teniendo un enfrentamiento a gritos con Pipi Estrada.

La de San Blas ha desvelado que sabe de la existencia de unas conversaciones por chat que confirmarían la deslealtad de la prometida del colaborador. Sin embargo, Estrada ha puesto en duda desde un primer momento esto, algo que ha enfadado a Patiño.

Pese a ser una persona física la que le habría enseñado los mensajes a la madrileña, el periodista ha insistido en que "no los ha visto". "Aquí nadie aporta nada nuevo", ha defendido Estrada.

María Patiño le ha parado los pies rápidamente: "Aquí no se juzga. Ya está bien, que es muy fácil". "Vienes a condenar", le ha señalado. Estrada se ha defendido diciendo que no hay pruebas, pero la colaboradora ha saltado: "No me des clases de periodismo". "Te hemos contado lo que hemos vivido", ha argumentado.

"Son rumores, que son la antesala de la mentira", ha insistido el periodista. "Podría haber pensado eso Terelu Campos cuando contaste tus historietas", se ha defendido Esteban.