Paula Echevarría aplaude "el freno" al acoso y María Patiño habla de su caso: "Admiro a las mujeres que han tenido el valor de denunciar"

Tras los abusos sexuales que tuvieron lugar en la fiesta de los Premios Feroz, son algunas las celebridades que han hablado sobre el tema. Precisamente Sálvame se ha hecho eco de las palabras de Paula Echevarría, quien ha elogiado que se ponga freno a estas desagradables situaciones.

"Me impactó mucho escuchar las palabras de Bob Pop porque me vi reflejada en lo del baboso de turno", respondía la actriz para los medios. "Me alegro mucho de que se frene", ha sentenciado. Además, ha hablado de situaciones propias: "Creo que mil veces de mi vida he querido ir a un baño en una discoteca y lo he evitado".

"Muchas veces intentas no enfrentarte o, si estás con tu pareja, que no se complique. Por eso te digo, hemos tenido que tragar mucho en este sentido. Nosotras hemos estado sometidas a la situación y ahora no. Menos mal", explicaba la intérprete.

Tras estas declaraciones, María Patiño también se ha pronunciado: "Yo hace años viví una situación que la conocéis mis mejores amigos. No lo voy a contar, porque en su día no tuve valor de contarlo y no lo voy a contar ahora". "Fue al comenzar la profesión cuando viví una situación bastante lamentable, con alguien con poder", ha añadido.

"Cuando yo escucho que parece que hay una moda y que nos hemos venido arriba diciendo que es acoso, me parece sumamente lamentable", ha defendido la colaboradora. "Admiro tanto a estas mujeres que han tenido el valor de denunciar algo que simplemente creen que no se lo merecen", ha reivindicado.

"Yo no he tenido el valor por no perder mi trabajo y mi sitio, y es muy indignante", ha expresado. También ha negado que se haga por conseguir popularidad, y se ha enfrentado a los comentarios de este tipo: "Si hubiese tenido valor y hubiese hecho algo y escucho lo que se está escuchando, me hubiese sentido muy mal", ha manifestado.