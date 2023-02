Alba Baptista, la novia de Chris Evans, cuenta cómo intentaron secuestrarla cuando era una niña: "Me agarró con fuerza y arrastró"

La relación entre Chris Evans y Alba Baptista se hizo pública en noviembre de 2022, pero su noviazgo empezó hace algo más de un año. Aunque al principio lo mantuvieran en secreto, cada vez son más los detalles que comparten por las redes sociales.

El actor es reconocido por su papel protagonista en Capitán América y ella acaba de saltar al panorama internacional con su papel en La monja guerrera, una de las nuevas series de Netflix.

La actriz, de 25 años y procedente de Portugal, ha ofrecido recientemente una entrevista para Nova Gente, un medio portugués, donde ha revelado un detalle muy íntimo de su vida personal.

"Todo ocurrió en una excursión del colegio en Escocia cuando tenía 10 años", es como empieza su discurso para contar que intentaron secuestrarla siendo una niña.

"Me acuerdo que estaba haciendo cola en una tienda para comprar una camiseta para mi padre cuando de pronto un hombre de unos 50 años me ofreció a pagarla", explica la joven de 25 años.

Tal y como apunta, ella se negó a que se la pagase, pero este intentó convencerla de ir a su coche para enseñarle otra camiseta "mucho mejor". "Me agarró el brazo e intentó secuestrarme, pero logré escapar", recuerda Baptista, comentando que, cuando estaban saliendo de la tienda, justo apareció una de sus profesoras.

Al correr hacia ella para contárselo, la maestra la volvió a dejar sola para comunicárselo a los demás profesores, y el hombre volvió a por ella: "Vi como el hombre se acercó agarrándome con fuerza y arrastrándome calle abajo. Me decía que todo estaba bien y actuaba como si fuese mi padre para que la gente no sospechara".

Finalmente, todo quedó en un susto, ya que cuando en un momento miró hacia atrás, vio a toda su clase corriendo para rescatarla, y al señor no le quedó más remedio que soltarla. "Antes de irse terminó diciéndome: 'No me olvides'", concluye con esta historia.