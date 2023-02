El invierno es una temporada complicada para algunos de nuestros perros. Con la bajada de temperaturas, los paseos pueden convertirse en experiencias realmente desagradables si no tenemos cuidado de que no pasen frío. Es por este motivo que podemos encontrar en el mercado multitud de abriguitos, chaquetas y jerseys para nuestros peludos.

No obstante, hay muchos tutores que se preguntan si es adecuado o no que vistamos a nuestras mascotas, incluso planteándose que pueda atentar contra su dignidad. Pero, ¿acaso podemos hacer algo más para defenderles del frío?

La doctora Ángela González Martínez, especialista en Medicina del comportamiento por el European College of Animal Welfare y Behavior Medicine, máster en Etología Clínica y Bienestar Animal por la Universidad de Zaragoza y responsable del Servicio de Etología del Hospital Veterinario Universitario Rof Codina en Lugo explica que "está bien que vistamos a nuestras mascotas, pero haciéndolo bien".

"No hablaría de un tema de dignidad, hay que pensar si es necesario vestirles o no", detalla. "Si lo hacemos, tenemos primero que habituarlo a llevar ropa, igual que lo hacemos con el arnés o la correa, es decir, de forma positiva, gradual y con premio"

Para González es normal que haya perros que, según dónde vivan, necesiten llevar un abriguito. "También depende del perro, de su pelaje de su tamaño... Pero hay muchos que se ven beneficiados de llevar un abrigo si hace frío", cuenta.

No obstante, en el caso de los gatos es diferente. "Solo es necesario vestirlos si no tienen pelo y, si salen a pasear, aunque podría beneficiarles la mayoría de ellos no lo necesitarían", explica González. "En cualquier caso, también habría que habituarles".

Cómo habituar a nuestras mascotas a ponerse ropa

El primer paso si decidimos ponerle ropa a nuestros perros es que vean el atuendo y darle premios por ello. "Podemos pasarles la cabecita y quitársela enseguida y premiarles por ello para que, después de un tiempo, empecemos a pasar al resto del cuerpo (también con premios)", detalla la etóloga.

"Una vez hacemos todo esto durante un tiempo, hasta que veamos que ya no supone mucho esfuerzo, empezamos a dejarle la ropa puesta más tiempo y les hacemos moverse con ella puesta con premios", añade. "Si lo van asociando con salir a la calle o algo que les guste mucho les ayudará en la adaptación".

Para el perro un disfraz no es necesario y, si encima es molesto o les incomoda para caminar, no tiene sentido

Además de abrigos, chaquetas y jerseys, en el mercado también podemos encontrar zapatos para la nieve, por ejemplo. "Solo los usaría con temperaturas muy extremas y con una habituación adecuada", recomienda González quién también opina que los disfraces, por ejemplo, no los ve necesarios.

"Para el perro un disfraz no es necesario y, si encima es molesto o les incomoda para caminar, no tiene sentido", añade. "Además, si el perro está acostumbrado a llevar ropa y le pones un disfraz que llame la atención es importante tener en cuenta si es un perro al que le guste estar rodeado de gente o no, ya que puede resultarle una experiencia muy negativa en el segundo caso".