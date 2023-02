Kiko Rivera se pronuncia sobre sus imágenes fumando y comiendo una hamburguesa: "No me lapidéis por ello"

El pasado miércoles salió a la luz un vídeo donde se veía a Kiko Rivera fumando y comiendo una hamburguesa, dos hábitos de los que había presumido dejar debido a haber comenzado una vida sana tras el ictus que sufrió hace cuatro meses.

Estas imágenes, ofrecidas por Europa Press, han llegado al alcance de todos. A sabiendas de ello, el hijo de Isabel Pantoja ha querido pedir disculpas públicamente.

"Culpable. Ayer me comí una hamburguesa y me fumé un cigarro", escribe en una historia de Instagram. "No me lapidéis por ello", es la frase final que añade en la que pide respeto.

Kiko Rivera se pronuncia tras ser pillado fumando y comiendo una hamburguesa. RIVERAKIKO / INSTAGRAM

Una de las personas que salió en defensa del DJ fue Rafa Mora. El colaborador de Sálvame, que estaba en ese preciso momento con el sevillano, apunta que este acto de Kiko Rivera "fue solo por un momento puntual" y que su amigo está cien por cien enfocado en su vida sana: "Lo quiere hacer y llevar todo al dedillo".

Asimismo, fue el propio Kiko Rivera quien aseguró en su entrevista en La Resistencia que, aunque ha cambiado mucho su alimentación, "si hay una reunión familiar o con amigos, tampoco pasa nada por tomarse alguna copa".