Los viajeros de Castilla y León ya pueden usar los abonos de las 12 nuevas líneas de Renfe declaradas Obligación de Servicio Público

Renfe ha puesto desde este miércoles a disposición de los viajeros los abonos multiviaje propios de los servicios Avant, en trenes AVE y Larga Distancia, de las 12 nuevas líneas declaradas Obligación de Servicio Público (OSP) y que afectan a la Comunidad.

Las 12 nuevas relaciones que pasan a ser OSP en Castilla y León son: León-Palencia, León-Valladolid, León-Segovia, Palencia-Valladolid, Palencia-Segovia, Palencia-Madrid, Burgos-Valladolid, Burgos-Madrid, Zamora-Ourense, Zamora-Medina del Campo AV, Zamora-Segovia y Zamora-Madrid.

Los títulos multiviaje disponibles (Abono Tarjeta Plus 30-50 viajes, Tarjeta Plus 10 Normal o Estudiante y la Tarjeta Plus 10-45) tienen una bonificación del 50% en su importe, dentro de las medidas aprobadas por el Gobierno de España a lo que hay que sumar un 25% más de bonificación que aporta la Junta de Castilla y León.

Cabe recordar que entre el 1 de septiembre de 2022 y el 31 de diciembre de ese año, el Gobierno activó el Bono AVE Recurrente en determinados servicios de Alta Velocidad no declarados OSP, un abono de 10 viajes que dejó de venderse el 1 de enero de este año.

Los nuevos abonos para estas nuevas relaciones OSP pueden adquirirse ya en los puntos de venta habituales: app Renfe, taquillas de las estaciones, máquinas autoventa, en el teléfono 912 320 320 y en la web renfe.com.