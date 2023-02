La reacción de Irene Montero cuando Pedro Piqueras le dice que tiene "fama de obcecada"

La ministra de Igualdad, Irene Montero, acudió a Informativos Telecinco para hablar sobre la polémica Ley del 'solo sí es sí'. Lo hizo, además, tras el anuncio del PSOE de una reforma de la ley para elevar las penas de los agresores sexuales.

"Trabajo para tener un acuerdo protegiendo el consentimiento como centro de la Ley", indicó la política. "Soy consciente del dolor y de la indignación de las víctimas con las decisiones judiciales y la bajada de penas", reconoció sobre la avalancha de reducción de penas -más de 370- y la casi treintena de excarcelaciones.

"Este es un código penal más duro. El problema está en la resistencia a su aplicación. Hay sesgos machistas en la Justicia, no es difícil de creer que hay resistencia a creer a las mujeres que denuncian", explicó la ministra, que también señaló que "no" contempla "otro escenario que no sea el acuerdo".

Además, Montero reaccionó cuando Pedro Piqueras le dijo que tiene "fama de obcecada". "Y cosas peores", respondió. "En estos tres años he demostrado que sí, tengo firmeza en lo que son la defensa del núcleo de los avances feministas. Lo he hecho con la ley trans, con la del aborto y con la del consentimiento", sentenció.

-Piqueras: tiene usted fama de obcecada

+Irene Montero: Sí, y de cosas peores.



Y no va a dar ni un paso atrás en que el consentimiento no se toque.

Si fuera un hombre le habría llamado firme, no obcecado.#IreneMonteroEnT5pic.twitter.com/gQE1rRH8jz — Scarlett 🔻 (@Scarlett_GJ) February 1, 2023

Lo que no quiso comentar la ministra fue las palabras de Manuela Carmena sobre la ley, que, según la exalcaldesa de Madrid, debe cambiarse. "No creo que deba dedicar un minuto, nadie ha sabido decir lo que falla en la ley del sí es sí. La única propuesta es la ley de PP y es volver a la situación anterior", señaló Montero.