Las botas Panamá Jack o Timberland son modelos que a todo el mundo nos vienen a la cabeza cuando hace frío o nieva, porque son de una calidad excepcional e impermeables. No obstante, su precio es elevado y no siempre nos podemos hacer con unas, a no ser que encontremos ofertas o imitaciones en Amazon con una buena relación calidad-precio. Y es que, la nieve en la ciudad deja postales blancas que a todo el mundo gusta durante los primeros días, pero, el frío, la humedad en los pies o los resbalones en el hielo son enemigos públicos y se convierten en la otra realidad de la nieve.

Por eso, para ir a trabajar de manera segura, sin riesgos de resbalones y sin tener los pies mojados por la nieve durante toda la jornada laboral necesitas unas botas impermeables y que, a la vez, estén a la moda para poder usarlas en tu día a día y que combinen con tu armario. Además, las de estilo trekking poseen suelas antiadherentes que consiguen mantenerte en pie sin tantos resbalones gracias a sus dibujos. Pero, si no tienes presupuesto para unas Panamá Jack o tienes que renovar tus botas de trekking y estas semanas de hielo lo estás pasando mal, Amazon tiene una solución que te encantará.

El ecommerce ha rebajado un modelo muy parecido a las Timberland y disponible en cinco colores diferentes para que renueves tus botas por menos de 40 euros. Además, son muy cómodas y calentitas gracias a su borreguito interior y, por fuera, son impermeables para que no se te mojen los pies con la nieve. De hecho, su relación calidad-precio es tan alta que más de 3.000 opiniones positivas las avalan.

Fabricadas con material impermeable. Amazon

Adiós resbalones con estas botas

Se trata de unas botas de trekking, de cuero sintético muy cómodas y calentitas que garantizan que tengas los pies secos y calientes todo el día. Además, su suela es de caucho y con dibujo para un agarre óptimo. De hecho, aunque subas una cuesta con hielo, estas botas se agarrarán a la superficie para evitar que te resbales.

Además, el cuello de las botas posee un acolchado ultra suave para un ajuste cómodo alrededor del tobillo, de esta forma, tus pies y tobillos estarán protegidos del frío aunque haya mucho aire. En resumen, más de 3.000 opiniones positivas de usuarios que ya las han probado las avalan porque da igual que te vayas a la montaña a hacer raquetas de nieve o a trabajar en la ciudad con tus vaqueros favoritos, estas botas quedan genial con cualquier look.

