El año ha arrancado con una subida del desempleo, que coincide, como es habitual, con el fin de la campaña de Navidad. Según las cifras de desempleo que el Ministerio de Trabajo ha hecho públicas este jueves, el paro subió en el primer mes de 2023 en 70.744 personas, con un especial aporte del sector servicios. La subida de enero de este año es cuatro veces superior a la experimentada en igual mes de 2022. Por su parte, la Seguridad Social perdió en el comienzo del año 215.047 afiliados.

Se rompe así la tendencia de los tres últimos meses, en los que se encadenaron bajadas en los datos de paro registrado. Octubre, noviembre y diciembre cerraron con sendas caídas del desempleo en 27.027, 33.512 y 43.727 respectivamente, lo que hizo que 2022 terminara con un total de 2.837.635 inscritas en las oficinas de empleo como parados, el nivel más bajo desde 2007.

No obstante, esto datos de paro registrado han estado rodeadas en torno a la polémica sobre la forma de contabilizar a los fijos discontinuos, una tipología de contratos que ha aumentado notablemente desde la entrada en vigor de la reforma laboral. Estos trabajadores no cuentan como parados durante su periodo de inactividad, porque siguen teniendo contrato, pese a no trabajar. En su lugar, se consideran demandantes de empleo ocupados, una categoría que se ha abultado en los últimos meses.

