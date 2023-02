Esther Cañadas detalla cómo es su enfermedad crónica: "Bastante tuve con no morirme"

Esther Cañadas fue una de las invitadas de este miércoles de Las tres puertas. En el programa de María Casado, la supermodelo, que se convirtió en un icono mundial en los años 90 y 2000, contó por qué luego, de repente, despareció.

Así, Cañadas explicó las razones que la llevaron a parar su carrera en pleno éxito y entre las que tuvo que ver mucho la enfermedad que le diagnosticaron y que le cambió la vida.

"Llega un punto en que no has parado y hay demasiadas cosas sucediendo", comentó. Justo en aquel momento, apareció una enfermedad que la sumía en horribles dolores. "Es una enfermedad inmunológica", aclaró la supermodelo ante las cámaras. "Bastante tenía con no morirme", añadió.

Además, Esther, aunque incidió en que la enfermedad "te la puede disparar un montón de cosas", confesó que el nivel de estrés al que estaba sometida propició que esta se le desarrollara de manera más acusada.

"Es complicado. Llega un momento en que te levantas y piensas: '¿esta es mi vida? ¿De verdad es ir al médico, ir al hospital, tener efectos de todo tipo en el cuerpo…?', comentó al desvelar el calvario por el que pasó. "Y cuando te dicen que sí, que es crónico… Es complicado", rememoró, pensativa.

Y es que, contó, lo pasó muy mal no solo a nivel físico sino también emocional. También relató que le daban "medicación de todo tipo, pero no era suficiente. "Perdí la cuenta en el número 56 de médico", desveló. "Me fui a Hong Kong para hacer medicina china. Estuve meditando con monjes en Tailandia, también estuve en México… lo que se te ocurra".

Además, admitió que la enfermedad le cambió su manera de ver la vida. "Las prioridades en mi caso no cambiaron, lo que cambia es el tiempo que tienes para tus prioridades".