Los insultos del productor que presuntamente agredió a Jedet en los Feroz: "Travelo de mierda; ten cuidado conmigo, que soy gitano"

Con el paso de los días se siguen conociendo nuevos datos sobre la acusación de la actriz Jedet a Javier Pérez Santana, el productor de cine que presuntamente la agredió sexualmente en la fiesta posterior a los Premios Feroz.

Según el atestado policial al que ha tenido acceso Espejo Público, el productor detenido y posteriormente puesto en libertad insultó a la intérprete en repetidas ocasiones. "Travelo de mierda, travesti envidiosa o transexual envidiosa", fueron algunos de los calificativos que, supuestamente, profirió a Jedet. Según el mismo programa, este le llegó a decir también: "Ten cuidado conmigo, que soy gitano".

Según apuntó Ángel Antonio Herrera, el pasado domingo hubo gente que le mandó fotos de este hombre. "Me contaban que él llevaba un alegrón enorme ya en la entrega de premios. Fue una euforia sostenida a lo largo de horas que luego desembocó en lo que desembocó", contó.

La gala de los Premios Feroz, que se celebró el pasado sábado, tuvo emotivos momentos que prácticamente se han olvidado por lo ocurrido en la fiesta posterior. Esta se saldó con denuncias de dos supuestas agresiones sexuales y un veto de por vida al productor Javier Pérez Santana, el acusado.

Este miércoles, En boca de todos mostró el testimonio de otra presunta víctima de los supuestos abusos de Santana. Además, esta persona asegura que también tuvo que hacer frente al acoso del productor durante el evento del cine español celebrado en Zaragoza el pasado sábado.

"Fue en los baños, sobre las 4.30 horas. Al ir al baño, se me puso enfrente e intentó morrearme. Se me abalanzó, sin darme casi opción, hasta que lo aparté de un empujón", destacó la presunta víctima.

"Luego me lo volví a encontrar mientras iba a otro sitio de la sala y se me puso enfrente de la cara, sin quitarme ojo y no dejándome pasar. Le empujé de nuevo para que me dejara en paz, iba bastante perjudicado", agregó para, además, apuntar que esta conducta no solo era propia de Santana, sino que también otros personajes que ostentan cierto poder en el mundo del cine actuaban de la misma manera.

"Me escribió una amiga y me dijo que había otro que les estaba tocando el pelo y que les decía que tenía mucho dinero. Que les pagaba lo que quisiesen si se le c*****", apuntó esta supuesta nueva víctima, que se suma a las acusaciones de otras personas presentes en la celebración.

Además, dos directores de cine han asegurado que sufrieron acoso por parte de Javier Pérez Santana, uno de ellos, David Moragas, quien aseguró: "He coincidido un par de veces con él en ambientes relaciones con la industria del cine en los que él ejerce un poder al ser productor. Las dos veces se puso muy pesado con que quería f***** conmigo, y a pesar de que yo le daba negativas, él insistía. Quería hacer un trío conmigo y con mi novio. Fue desagradable e incómodo".